Océane, cette randonneuse qui fait le tour de l'Aveyron à pied contre le cancer pédiatrique

L'Aveyronnaise s'est lancé un grand défi, faire le tour de l'Aveyron à pied. Tout cela au profit de l'association Lucio.

Allier un plaisir personnel et une initiative solidaire. C'est le pari que s'est lancé Océane Fabre avant l'été. Ce samedi 10 juin, la Soulageoise s'est élancée depuis le lieu-dit Brieu, au bord du lac de Sarrans, pour un véritable périple. De ce point de départ, elle suivra les limites du département de l'Aveyron, pour réaliser un tour complet en arrivant jusqu'à la presqu'île de Laussac. "C'est une idée un peu folle je le reconnais, sourit Océane Fabre. Mais j'avais envie de partir randonner pendant plusieurs jours, et en tant qu'Aveyronnaise de pure souche, je me suis dit “pourquoi pas faire le tour du département ?”"

Ainsi, c'est près de 800 km et 20 000 mètres de dénivelé positif qui se dressent devant la jeune femme, mais cela ne semble pas l'effrayer. "A priori, je devrais marcher pendant un mois et une semaine", se projette-t-elle, avec quelques passages périlleux. "Je devrais faire une partie du Viaur en canoë, traverser le lac de Sarrans à la nage ou en paddle, et descendre des gorges de la Jonte en rappel, où des amis m'assisteront ce dimanche 18 juin."

Récolter des dons contre le cancer

Parcourir les limites du département ne sera pas de tout repos, mais certaines récompenses viendront l'aider durant son aventure. "Je m'attends à découvrir de superbes paysages, très diversifiés. Nous sommes chauvins, nous adorons notre territoire, pourtant nous ne le connaissons pas entièrement, là ce sera l'occasion", se réjouit Océane. Certaines personnes devraient également la rejoindre, afin de partager quelques kilomètres à ses côtés.

Mais ce "petit tour de l'Aveyron" comme elle l'appelle, n'est pas simplement un challenge personnel. C'est également l'histoire d'une action solidaire en faveur de l'association Lucio (lire ci-contre, NDLR), qui œuvre pour la recherche contre la leucémie et les cancers pédiatriques. "Avec cette marche j'espère contribuer à faire connaître ce comité", explique celle qui jusque-là occupait le poste d'éducatrice sportive pour la commune de Saint-Amans-des-Cots. Pour l'occasion, une cagnotte en ligne a été ouverte, au profit de cette association locale.

Une expérience que la jeune femme a pris le soin de planifier durant de nombreuses semaines. "J'ai bien défini mon plan de route et mes étapes. La difficulté particulière c'est qu'en suivant les limites du département, il n'y a pas de chemin établi. Parfois je risque de marcher pendant des kilomètres au milieu de nulle part." Chaque journée, l'Aveyronnaise parcourt entre 20 et 30 km, et passe les nuits dans sa tente, qu'elle porte sur son dos. "Si certaines personnes veulent bien m'accueillir chez eux ou me prêter un bout de leur jardin, je suis preneuse !" Un petit geste pour une noble cause.