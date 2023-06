VIDEO. Voici dans quel cas la gendarmerie vous félicite si vous brisez la vitre d'un véhicule qui ne vous appartient pas

Il y a au moins une situation spécifique où les gendarmes vous conseilleront même de le faire, la voici.

En général, c'est ou un accident, ou un délit si c'est prémédité. Briser intentionnellement la vitre d'une voiture qui ne vous appartient, ça ne peut être que dans le but de la voler, ou de la dégrader. Ou alors, vous en voulez personnellement, pour une raison ou une autre, au propriétaire du véhicule et vous voulez vous venger. En tous les cas ou presque, ce geste peut vous envoyer au poste de police ou de gendarmerie le plus proche et vous valoir au minimum une amende salée, voire un passage au tribunal ou pire en prison.

Il existe pourtant un cas bien spécifique où la gendarmerie non seulement ne vous fera pas de misères, mais vous félicitera d'avoir brisé cette vitre, et même vous donnera des conseils sur "l'art" de le faire. Voici la situation où on vous autorise à le faire.

"Deux témoins, c'est mieux"

C'est un jour de canicule, et vous apercevez un chien mal en point enfermé dans ce véhicule. Vous constatez que ce chien "ne va pas bien du tout", et son état vous inquiète au plus haut point.

"Première chose à faire c'est de s'assurer que le propriétaire n'est pas à proximité", conseille la gendarmerie.

Deuxième chose à faire, "c'est de prévenir les secours".

Mais si vous estimez que la vie du chien est en danger, à ce moment-là, vous avez le droit de briser une vitre pour lui venir en aide.

Auparavant, il vaut mieux vous entourer d'un ou deux témoins ("deux témoins c'est quand même mieux") qui peuvent constater que la vie du chien est en danger.

Filmer et/ou photographier la scène et enfin casser la vitre.

Postée sur le compte Facebook de la gendarmerie de l'Hérault entre autres, la vidéo de ces conseils pour "briser une vitre de voiture en tout légalité" a été appréciée par les internautes. L'un de ces commentaires témoigne même d'une personne ayant accompli un tel geste pour porter secours... à un enfant.

Couvert par l'article 122-7 du Code pénal

Briser une vitre, mais aussi une porte, une vitrine ou commettre des dégradations, cela ne vous sera pas dommageable si vous le faites afin de tenter de sauver des vies (même la vôtre) ou des biens. Pour cela, vous êtes couvert par l'article 122-7 du Code pénal qui évoque "l'état de nécessité" : "N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien".

A méditer si vous avez "envie de tout casser" : recherchez quelqu'un ou quelque chose à sauver !