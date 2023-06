Onet-le-Château. A Onet-Village, le concours régional de pétanque a fait exploser les compteurs

Du jamais vu, exceptionnel : 161 doublettes masculines et 52 féminines, soit 213 équipes se sont retrouvées autour du château pour la 15e édition de ce concours (et 2e édition pour les féminines – seul concours du département) organisé par le pet d’Onet Village. Déjà l’an passé il y avait eu 179 doublettes et c’était déjà un record, mais cette année, il est pulvérisé… Si bien qu’en utilisant toutes les places, il a manqué quelques terrains ce qui fait dire au président Serge Bernié "Nous sommes victimes de notre succès. Les joueurs viennent de très loin, car ils apprécient le cadre idyllique de notre village et du château, l’ambiance, mais aussi les enjeux : les mises de 2 500 € pour les masculines et les mises de 750 € pour les féminines. Mais si ce succès perdure, il nous faudra prendre les inscriptions en avance, pour pouvoir anticiper et si besoin trouver d’autres terrains, cela permettra aussi de faire les tirages en amont, ce qui facilitera l’organisation…". Ceci étant ce concours aura été un grand cru, qu’une météo tout aussi exceptionnelle, n’a en rien gâché, voici quelques résultats :

– Pour le concours A (161 doublettes), en quart-de-finales : Cadenet bat Mattéi, Espade (NH) ; Vielcastel bat Romulus, Albaladéjo (Olemps – La Mouline) ; Foulhac bat Mathieu, Even (Pétanque Moissacoise) ; Guilhem bat Vidas, Ricard (Pétanqueurs Monteillois). Demi-finales : Foulhac bat Viescatel, Stadelmann (Mercues, Gourdon) ; Cadenet bat Guilhem, Vialard (Pétanque Villefranchoise). Finale : Lucas Foulhac, Sébastien Da Cunha (Pétanque Gourdonnaise) battent Mathieu Cadenet, Simon Dulucq (EP Saint-Affricaine).

- Concours B (120 doublettes), en demi-finales : Monteillet bat Knop, Zelidor (Savignac, Pétanque Villefranchoise) ; Croiset bat Rabanel – Marrot (Olemps – La Mouline).

Finale : Stéphane Croiset, Kevin Raynal (Pétanque Flavinoise) battent Romain Monteillet, Yohan Carceles (Pétanque Flavinoise, Olemps – La Mouline).