Espalion. Samuel Santos qualifié pour le championnat régional

A défaut de titre départemental, le district de pétanque se satisfait de la performance de l’Espalionnais Samuel Santos demi-finaliste.

Avec 107 participants, le district de pétanque a enregistré un record de participation aux éliminatoires en tête à tête. Sur des terrains sélectifs, tant à l’appoint qu’au tir, il n’y a pas eu de surprise samedi à Villecomtal, et les sept qualifiés comptaient tous parmi les favoris. Tout au plus, on relèvera les éliminations de Thibaut Bories, Nathan et Laurent Petit, Julien Teulier, Romain Terrisse et des frères Pullès.

L’Amicale Pétanque Espalion a dominé avec cinq qualifiés sur sept : Dorian Théry, Samuel Santos, Florent Mallet, Alexis Trouillet, Norrédine Touili, les deux derniers Guillaume Petitfrère et Jacques Pèbe étant licenciés à Sainte-Geneviève.

Le lendemain, ils ont disputé la finale départementale à La Besse où ils se sont comportés honorablement. Cinq d’entre eux sont sortis de poule. Petitfrère a ensuite perdu contre Thierry Viven (Villefranche), Alexis Trouillet contre Jacques Pèbe, Florent Mallet contre David Majorel (Monteils). Jacques Pèbe a éliminé Alexis Trouillet, avant de s’incliner en huitième de finale contre Alexis Lacam (Le Gua).

Samuel Santos, déjà titré à deux reprises dans cette spécialité, a effectué un excellent parcours, battant successivement Mathieu Cadenet (Saint Jean et Saint Paul), Carlos Almeida-Martins (Montbazens), David Majorel (Monteils), pour échouer en demi-finale contre le futur champion Simon Guyard (Creissels). Monté sur le podium, l’espalionnais est cependant qualifié pour le championnat régional le dimanche 2 juin à Armissan (11).

Toujours à La Besse, trois équipes d’Espalion sont sorties de poule en doublette féminine. Marie-Christine Pétrocelle et Agnès Dauzet ont perdu ensuite contre Séverine Besombes. Karine et Romane Malgouyres ont battu Céline Vidas (Monteils), puis se sont inclinées contre Aurélie Bories (Creissels). Séverine Besombes et Valérie Pègues ont gagné contre Marie-Christine Pétrocellei, puis contre Valérie Bénézech (Saint-Affrique) avant de perdre en quart de finale contre les futures championnes Camille Agrinier et Sophie Fournier (Creissels).

Vétérans Jeudi dernier à Saint-Beauzély, 7 équipes du district sont sorties de poule : André Cavaroc (Bozouls), Robert Costes (Espalion), Dominique Delpuech (P. Carladez), Alexandre Ladaurade et Serge Veyre (Sainte-Geneviève). Les deux dernières se sont qualifiées pour la finale départemental triplette vétéran ce jeudi à Saint-Beauzély : Bruno Beluffi, Joël Fiaschi, Jean-Marc Ginestet (Espalion), Dominique Bornet, Marc Decremps, Olivier Bras (Saint-Geniez-d’Olt).