CARTE. Pour un trajet entre Paris et l'Aveyron, oubliez le train : c'est plus rapide en voiture

Les Echos ont étudié plus d'un millier de trajets depuis la capitale vers les régions françaises en cette veille de vacances. Pour aller en Aveyron ou pour "monter" à Paris depuis Rodez, vous irez plus vite en voiture.



En train ou en voiture ? Quand un Parisien s'apprête à partir en vacances en France, tout dépend de sa destination, mais suivant l'un ou l'autre moyen de transport, son trajet sera plus ou moins court. Certains coins de France sont plus rapidement accessibles en voiture qu'en train, et pour d'autres, ce sera le contraire. Et cela n'est pas une question de distance, mais de trajet, d'accessibilité, d'enclavement ou de désenclavement.

En cette veille de vacances, Les Echos ont étudié 1 242 trajets parmi les plus prisés, et établi ainsi une carte de France indiquant les territoires plus rapidement accessibles en train et ceux où il vaut mieux que le vacancier parisien s'y rendre en voiture, en calculant le gain de temps entre 0 et 4 heures. Idem pour le provincial souhaitant visiter Paris, le trajet se faisant de la même manière dans les deux sens.

Une offre ferroviaire sélective ?

En fait, tout dépend du réseau ferroviaire et de ses dessertes. Les grandes villes et/ou capitales régionales sont plus facilement reliées à Paris par le train, à l'exception notable de Limoges, où prendre sa voiture vous fera gagner plus de 2 heures, ou Caen où le trajet par train vous fera perdre moins d'une heure.

Pour rejoindre le littoral méditerranéen (ou pour monter à la capitale si vous êtes par exemple Marseillais -mais que ferait un Marseillais à Paris...-), la route est longue en voiture et l'utilisation du train vous fera gagner jusqu'à plus de 3 heures. Idem pour le Bassin aquitain ou le Pays basque, pour la vallée du Rhône, les Alpes ou l'Alsace. Mais pour les Vosges, le Morvan et une grande partie du Massif Central, où l'offre ferroviaire est plus rare, la voiture vous fera gagner du temps.

La mer, la montagne, les sports d'hiver... En fait la SNCF a adapté ses liaisons aux destinations touristiques les plus prisées des Français, voire des Franciliens. Une bonne stratégie ?

L'Aveyron peau de chagrin du chemin de fer

En Aveyron, l'offre ferroviaire est réduite à peau de chagrin, à destination de Paris notamment. Et ce malgré que (c'est bien connu) il y a plus d'Aveyronnais à Paris qu'en Aveyron. Alors entre la capitale et l'Aveyron, mieux vaut prendre la voiture.

Dans le détail, grâce notamment à l'autoroute A75, l'Aveyron est jusqu'à 4 heures plus proche de Paris en voiture à l'est d'une ligne allant de Cantoin à Peux-et-Couffouleux. Même entre Paris et Rodez, et malgré une liaison ferroviaire, on mettra entre 2 et 3 heures de plus en train qu'en voiture. Dans l'ouest du département, à Decazeville et Villefranche-de-Rouergue notamment, mais aussi à Réquista, dans le Ségala, à Arvieu ou Villefranche-de-Panat (la proximité des lacs ?), le trajet depuis Paris par le train vous fera perdre moins d'une heure.

Paris-Najac plus rapide par le train

Toulouse plus proche et bien mieux desservie par le réseau ferroviaire, il y a tout de même quelques communes aveyronnaises qui sont temporellement plus proches de Paris par le train. C'est le cas notamment de Najac, Naucelle, Centrès ou Lédergues.