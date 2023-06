Arvieu. Clap de fin saisonnière pour les aînés

"Rouges et parfumées elles le sont une à une dans mon gosier…" c’est ce qu’ont pensé les adhérents de Génération Mouvements, devant leur assiette bien remplie d’une part de fouace fraîchement sortie du four du boulanger local et accompagnée d’une barre de chocolat, mais surtout devant la coupe débordante de fraises que le club La Céorette offre traditionnellement en cette saison. Dès 14 h un groupe de marcheurs a fait une ballade jusqu’à l’observatoire du lac de la Gourde en évitant "d’essuyer des gouttes", tandis que d’autres avaient choisi la prudence de jouer au scrabble ou à la belote bien à l’abri dans la salle Raymond Almès.

Tous regroupés, ce fut l’occasion pour les membres du bureau de souhaiter un bel été à tous, et dire "au revoir, nous nous retrouverons en septembre prochain", pour partager encore des moments intergénérationnels et conviviaux. On ne le rappellera jamais assez, "le club est ouvert à tous de 18 à 180 ans !".