Trémouilles. Les 60ans (et plus) font du sport

Le mini-tennis, le tir à l’arc, la marche nordique, la trottinette et le disc golf, tous les "jeunes" sportifs de plus de 60ans se sont retrouvés au quillodrome dans le cadre de la journée Multisport du Lévezou au lieu d’Agen d’Aveyron suite aux orages annoncés. Ils étaient encadrés par des intervenants professionnels (Frédéric, Loan, Sandra, Xavier et Nicolas), auprès desquels chacun des groupes devait se rapprocher pour les consignes et les approches techniques lors des pratiques, cette manifestation a rencontré du succès autant en inscription qu’en convivialité. Se maintenir en forme dans le bien-être est une prise conscience de l’importance des activités physiques pour la santé d’où en plus de cette journée, des rendez-vous toutes les semaines dans leurs villages respectifs sont mis en place. Que ce soit avec une raquette à la main, des bâtons de marche, en musique pour la zumba, aux commandes de guidon, avec un arc et une flèche, un disque à lancer… Tous les participants ont été unanimes : c’est enrichissant de se rencontrer, de répondre à de nouveaux défis, de mesurer ses progrès et de manger ensemble autour de plats salés-sucrés.