Brommat. Les écoliers se familiarisent au milieu aquatique et à la natation

Depuis janvier 2023, à Pleau (Brommat), l’accès à l’espace Natura en dehors des heures d’ouverture au public s’est calqué avec le calendrier scolaire. L’occasion pour de plus en plus d’écoles du territoire communautaire et des bassins de vie alentour de bénéficier de la natation scolaire. Ces dernières y voient l’opportunité de profiter d’un espace à taille humaine dans lequel les élèves peuvent, de la maternelle au CM2, se familiariser avec l’eau en toute sécurité et se donner toutes les chances d’obtenir leur attestation scolaire "savoir nager" qui correspond à une maîtrise du milieu aquatique.

Comme chaque mardi matin, mardi dernier, deux écoles (Brommat et Mur-de-Barrez) sont venues. Ce sont deux groupes de 18 maternelles qui ont profité d’ateliers variés et ludiques avec un équipement adapté leur permettant de développer peu à peu leur confiance avec l’élément aquatique. Sauter dans l’eau, amener des objets d’un point à un autre en franchissant des obstacles… Sous l’œil des équipes agréées, grâce à ces séances régulières, les enfants se familiarisent avec l’eau et le milieu aquatique.

Si les mardis sont réservés à l’éveil aquatique des classes de maternelle, les jeudis sont quant à eux l’occasion pour les CE et CM de développer leur "aisance aquatique". Un planning annuel permet à chaque école (10 cette année) de bénéficier de ces ateliers avec une progression de séance en séance soulignée par les encadrants.

Une formule probante qui bénéficie au territoire communautaire et qui rayonne au-delà des frontières de la com de com, dans la mesure où de plus en plus d’écoles sont intéressées par l’équipement.

Informations : 05 65 66 22 11 ou natura@ccacv.fr