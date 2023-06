Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les joueurs du club de foot de l’AS Saint-Geniez reçus en mairie

Marc Bories et une partie de son conseil municipal ont reçu les joueurs du club de foot, en mairie, afin de les féliciter pour le beau parcours de la saison.

Après une parade dans les rues de Saint-Geniez-d’Olt, joueurs, dirigeants et supporters ont été accueillis par les élus et se sont retrouvés à la salle des Illustres, pour être félicités pour la montée en D1. Dans son discours le président du club Patrice Abdella disait : "La saison 2022-2023 s’est révélée être une très bonne saison pour le club de l’AS Saint-Geniez. Tout d’abord, l’équipe fanion, qui l’an dernier jouait le maintien, a réalisé une magnifique saison. Avec le retour de jeunes joueurs en début de saison et le travail que le coach Aurélien Deltour et toute l’équipe ont fourni aux entraînements de présaison, les premiers résultats ont été très positifs". L’équipe ira jusqu’au 3e tour de Coupe d’Occitanie, après avoir éliminé deux équipes de R3. Mais surtout en championnat avec six victoires d’affilée dès le début de saison, nos joueurs se retrouvent à jouer la première place. Et après avoir joué la montée au coude à coude toute la saison avec Marvejols, nous terminons premier de notre poule de D2 avec seulement deux défaites. Avec 54 points à égalité avec le deuxième ce sont les 72 buts marqués par nos joueurs qui ont fait la différence. Notre équipe retrouve donc enfin l’élite du football départemental aveyronnais avec cette montée en D1. Cependant, ce n’est pas le seul bon résultat de la saison puisque notre équipe s’est hissée jusqu’en demi-finale de la Coupe d’Aveyron. Malgré un grand nombre de supporters présents à Séverac pour la demi-finale face à Espalion, la marche était trop haute pour atteindre la finale cette année.

Pour ce qui est de l’équipe réserve, la saison a été plus compliquée. C’est à l’avant-dernière journée de championnat que l’équipe arrache définitivement son maintien en D4 pour la saison prochaine, le but de la saison est accompli.

Enfin, l’équipe féminine composée en partie de nouvelles recrues n’aillant jamais joué auparavant et avec un effectif souvent juste pour les matches, à passée une saison difficile en D1. Elles terminent dernière du championnat et descendent en D2 l’an prochain, un championnat dans lequel elles seront plus à l’aise et joueront à leur niveau. Malgré tout, elles ont quand même réussi à atteindre la demi-finale de la Coupe Braley Féminines.

"L’école de foot se porte bien avec 75 jeunes prêts à prendre la relève de leurs aînés. Enfin, une grande pensée va à notre ami Nico Bobi auquel nous dédions cette montée en D1", a ajouté Patrice Abdella.

Une belle saison qui se terminera par la fête des 60 ans du club le 8 juillet, où tous les licenciés et les anciens licenciés et leurs familles sont conviés.