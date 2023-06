Paris : cet été, la Nuit de la solidarité sera expérimentée

Pour la première fois en 2023, Paris expérimente un décompte, en période estivale, des personnes à la rue. Elle aura lieu la nuit du mardi 27 juin 2023 dans le 20e et dans 2 autres arrondissements.

Depuis 2018, la Nuit de la Solidarité a lieu chaque année en hiver à Paris (et à l’échelle métropolitaine depuis 2022), il s’agit d’une opération de décompte des personnes sans-abri visant à mieux connaître leurs profils et à faire évoluer les politiques publiques en fonction de leurs besoins.

Chaque année en hiver, la Ville de Paris peut compter sur la précieuse mobilisation des Parisiennes et Parisiens et des partenaires pour aller sur le terrain à la rencontre des personnes sans-abri afin de mener ce décompte.

Le problème des personnes sans-abri est un sujet davantage relayé et médiatisé en hiver, quand le grand froid met en lumière les conditions difficiles des personnes qui dorment à la rue. Pour autant, les conditions de vie restent difficiles à n’importe quelle période de l’année, les chiffres montrent d’ailleurs que la mortalité des personnes sans-abri varie peu d’un mois à l’autre.

L’expérimentation pendant l’été est ainsi destinée à mieux connaitre les profils des personnes dormant dans la rue en dehors de l’hiver et à mieux saisir les conditions de vie des personnes rencontrées (circonstances d’arrivé à la rue, difficultés liées à la saisonnalité, etc.). Elle permettra d’évaluer si le nombre de personnes à la rue et les publics concernés évoluent entre l’hiver et l’été et s’il y a des spécificités saisonnières dans les profils rencontrés.

L’opération qui se déroulera sur 3 arrondissements cette année (8e, 12e et 20e) vise également à faire émerger les besoins spécifiques liés à l’été. Chaleur, accès à l’eau, baisse de l’aide alimentaire, impact de la vie nocturne estivale sur l’occupation de l’espace public,… les problématiques liées à la période estivale sont nombreuses et seront appréhendées grâce au questionnaire proposé aux personnes rencontrées. Les informations recueillies permettront d’ajuster les dispositifs et politiques publiques dédiées à la cause.

La mise en place de cette expérimentation, à un an des Jeux Olympiques, participe à contribuer au volet inclusif de cet événement sportif dans le respect des personnes et de leurs biens.