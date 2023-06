Paris XIV : des balades organisées pour s'approprier les aménagements du plan climat

Une large concertation pour la révision du Plan Climat s'est déroulée du 11 octobre au 15 décembre 2022. L'objectif : élaborer un plan d’action opérationnel à 2030 et faire plus vite, plus local et plus juste, pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Plus vite, plus local, plus juste, c'est le triple défi que devra relever Paris avant 2030. Il s'agit d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ses impacts nuisibles, d'élaborer des actions concrètes, visibles et effectives à l’échelle des arrondissements et des quartiers et d'inclure les personnes les plus vulnérables et les plus fortement touchées par le changement climatique.

Randonnées urbaines

Pour continuer à informer et permettre aux habitant·e·s de s’approprier le plan climat pour un futur durable, trois balades sont organisées aux mois de juin et de juillet.





Le samedi 24 juin 10h-12h, la Mairie vous propose une balade urbaine pour découvrir le plan climat et les démarches d’urbanisme bioclimatique de l’arrondissement.

Départ sur le parvis de la maison des pratiques artistiques amateurs au 100 rue Didot

Inscription obligatoire



Le samedi 22 juillet, une balade est organisée dans le cadre d'Aimer l'été autour du Parc Montsouris, ce sera l'occasion d'échanger autour de sujets comme la biodiversité et les alternatives écologiques pour un futur plus durable. Inscription obligatoire