Paris XVI : les travaux d'embellissement de la Porte d'Auteuil démarrent

Le programme « Embellir votre Quartier », porté à échelle parisienne, devait débuter à l’été 2022. Ce n’est que maintenant que les travaux commencent pour ce programme d’investissements de 5 millions d’€, dont le Maire Francis Szpiner a voulu faire profiter en premier le quartier Auteuil Sud.

Mais ce sont en fait 11 millions d’€ au total qui vont être injectés à Auteuil Sud pour de gros travaux d’aménagements, la création et la pérennisation de pistes cyclables (coronapistes), la végétalisation de grands axes, tout en désencombrant le mobilier inutile et en améliorant les traversées piétonnes ou la qualité des pieds d’abres. Les travaux ont donc commencé le mois dernier sur la place de la Porte de Saint-Cloud avec une 1ère phase de pérennisation des coronapistes et de recalibrage des accès au bus, la seconde phase sera l’élargissement et le verdissement de la place avec accès piétons aux fontaines.

Ce mois-ci débuteront les travaux de création de pistes cyclables rue Michel-Ange et dans le secteur Murat Est. Si ces aménagements entraînent des suppressions de places de stationnement, il permet la sécurisation des déplacements pour les cyclistes. A venir, de gros travaux sont programmés avenue de Versailles, rue le Marois, rue Daumier, place de l’Eglise d’Auteuil, boulevard Exelmans et place Claude François. Ils devraient s’achever en 2025.

A noter : la Mairie du XVIe a souhaité maintenir intact le plan de circulation du quartier pour que ces travaux bénéficient en bonne intelligence à tous, familles usagères de voitures et cyclistes. Le deuxième quartier à bénéficier de ce programme « Embellir votre Quartier » sera le quartier Muette.