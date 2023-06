Salles-la-Source. Des projets pour l’association Saint-Loup/ Saint-Paul

L’Association Les Amis de Saint-Loup et de Saint-Paul de Salle-la-Source, forte de ses 45 adhérents, s’est réunie récemment en assemblée générale. Après le mot d’accueil de Christian Cazals, président, le rapport moral présenté par Sylvie Clapier vice-présidente, et le rapport financier donné par Anne-Marie Monteillet trésorière, qui ont fait état des différentes actions d’entretiens et d’animations réalisés dans les deux églises les débats ont été ouverts sur les projets :

La mise en place des fresques de Greschny dans l’église Saint-Loup après un sauvetage d’il y a plus de vingt années témoigne de l’intérêt des habitants pour ces œuvres, pour leur sauvegarde, pour leur histoire qui se mêle étroitement à celle du village. Afin de fêter comme il se doit l’accrochage de ses œuvres, l’association se rapprochera de la municipalité et de la paroisse pour organiser un évènement à l’automne.

Comme l’an dernier, l’église Saint Paul sera ouverte au public au cours des mois de juillet, août et jusqu’à mi-septembre, tous les jours de 10 h à 18 h. Un dépliant, présentant les caractéristiques de cet édifice Roman du XIIe siècle, sera mis à la disposition des visiteurs.

Déjà programmé pour cet été : le dimanche 9 juillet à 17 h à l’Église Saint-Paul sera présenté Hemera, qui est un conte musical par Audrey Bernard de Saint Cyprien : spectacle original mêlant le conte, le chant et la musique pour un voyage poétique dans l’univers des Dieux et des Déesses, pour tout public.

Le dimanche 30 juillet à 17 h à l’Église Saint-Loup c’est un concert qui sera donné à cappella, présenté par la Chorale Los Omes qui est une chorale d’hommes originaires du Sud Aveyron.

Très désireux de chanter à Salles-la-Source ils présenteront un concert original avec un répertoire varié de chants du monde et de chants religieux dans différentes langues (occitan, russe, corse,…).

Au cours de cette assemblée générale, Bernard Causse, adjoint au maire, s’est réjoui du "dynamisme des associations de la commune qui ont à cœur de valoriser et animer les différents édifices propriété de la commune" et a assuré la confiance et le soutien de la municipalité.