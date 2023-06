Laguiole. La Conférence territoriale pour un tourisme concerté s’est réunie

Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac poursuit son travail de structuration de son action. Récemment, à St-Chély-d’Aubrac, il a réuni une quarantaine de professionnels du tourisme autour de sa première "Conférence territoriale Tourisme" : nouvelle instance de concertation locale. "Les statuts du Parc prévoient cet outil qui doit rassembler les élus, les offices de tourisme, les professionnels de l’accueil et des activités de pleine nature, … Et je suis très content de cette toute première rencontre", s’est réjoui Marc Guibert, vice-président du Parc et coprésident de la Conférence avec Laurent Mouliade, élu du Parc et hébergeur à Nasbinals. "C’est essentiel pour nous de rester en phase avec le territoire, avec vous qui connaissez les réalités du terrain, les attentes de la clientèle", poursuit-il. "Cette Conférence va nous permettre de retrouver ces lieux de partage que nous avons connus pendant la phase de création du Parc. La démocratie active, participative est dans l’ADN d’un Parc. Il n’y a aucun autre lieu qui nous permet de travailler ensemble, à l’échelle de l’Aubrac dans son entièreté, sur un développement concerté, cohérent, coordonné et pragmatique de l’économie touristique de l’Aubrac. Pour un visiteur, l’Aubrac est évidemment une destination unique. Les touristes font fi de nos frontières administratives. L’offre est riche, diversifiée et complète si elle est proposée à l’échelle de l’ensemble du territoire, des randonnées du plateau jusqu’aux beaux villages des vallées, en passant par les activités sportives, nautiques (baignade, voile, canoë), et verticales (escalade, via ferrata) qui, moins connues, font partie de l’attractivité", défend Mylène Gras, chargée de mission Tourisme au Parc. "Ce parti pris est celui que les élus ont acté dans la Charte du Parc. Plusieurs actions sont déjà menées en ce sens par les acteurs du tourisme et le Parc. Deux ont été présentées aujourd’hui : "Destination Parc’’, le plan d’actions du Comité régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie ; et le Pact "Destination Aubrac", plan d’actions conduit par les 7 offices de tourismes de l’Aubrac avec les comités départementaux et régionaux du tourisme".

Pour œuvrer en concertation au développement touristique de l’Aubrac, la Conférence territoriale Tourisme du Parc a vocation à être réunie deux fois par an.