Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La Marmotte d’Olt est passée entre les gouttes

La 26e édition de la Marmotte d’Olt s’est déroulée les 10 et 11 juin sous un beau soleil, alors que les prévisions météo étaient plutôt pessimistes. Finalement, seuls quelques participants auront dû subir l’orage tombé sur l’Aubrac le dimanche après-midi.

Le samedi après-midi, une rando route "Souvenir Christian-Woittequand" était au menu. Elle emmenait les cyclistes sur le causse de Montagnac et empruntait notamment la montée Christian-Woittequand.

Le lendemain, les quatre parcours "route" se dirigeaient directement vers l’Aubrac via Prades et le Col d’Aubrac. 58, 90, 140 ou 200 km, il y en avait pour tous les goûts ! L’Aubrac, toujours superbe et particulièrement vert cette année, aura séduit l’ensemble des 290 participants. À l’arrivée, autour du repas du terroir proposé par l’organisation, les plus jeunes, les plus âgés et les plus nombreux (BozSport Nature Bozouls, CC Firmi Aubin Cransac et VC Espalion) étaient honorés ! Et notamment Francis Miquel, de Millau, doyen de l’épreuve à 90 ans, qui bouclait avec le parcours de 58 km sa 19e Marmotte, ainsi qu’Amélie Baillieul, seule féminine engagée sur le 200 km bouclé en un peu plus de 8 h, respect !

Le tout sous le parrainage du champion cycliste aveyronnais Bernard Pradel, toujours fidèle à la Marmotte d’Olt ! La 26e marmotte d’Olt est passée entre les gouttes

Bravo à tous les participants, aux organisateurs du Vélo d’Olt et à tous les bénévoles, ainsi qu’à la municipalité, la Communauté de communes, le Département et les artisans et commerçants locaux qui soutiennent cette épreuve. Rendez-vous en 2024 pour la 27e Marmotte d’Olt !