Villefranche-de-Rouergue. Le Basti Park remplace les friches

Deux premiers Basti park viennent d’être implantés à proximité des arrêts "Gravasses" et "Radel" du Bastibus, afin de faciliter l’accès du centre-ville aux Villefranchois.

L’objectif est d’impulser des parkings relais et d’encourager l’usage des transports urbains. La semaine dernière, deux premiers Basti park viennent d’être implantés sur des friches, près des arrêts "Gravasses" et "Radel" du Bastibus. Le but annoncé par la municipalité est d’appuyer sur le principe des mobilités en incitant l’utilisation du Bastibus, qui depuis sa mise en place il y a un an, va crescendo, avec plus de 5 000 utilisateurs chaque mois.

Végétaliser au maximum

"Comme nous le faisons depuis notre arrivée à l’échelle de la commune, ici aussi le stationnement sera gratuit", insiste le maire Jean-Sébastien Orcibal, tout en mettant en avant l’accueil aussi bien de voitures, que de vélos ou motos et cyclomoteurs. Concernant ces deux Basti park, il défend l’enjeu de valorisation aussi bien de la zone de Gravasses que de l’avenue du Radel.

"Dans cette optique, 2023 est l’année d’un gros travail sur les entrées de ville, en végétalisant au maximum avec des haies et des plantations d’arbres. Les choix environnementaux sont dans chacun de nos travaux", appuie le premier adjoint Jean-Claude Carrié. Ainsi, la désimperméabilisation des sols, comme tel va être le cas pour le projet de la place Fontanges, s’est inscrit dans ce dossier.

"On arrête de poser du bitume en rendant à la nature ce qu’on lui avait retiré, preuve que l’on peut faire du qualitatif sans hausse de coût", ajoute-t-il. "Nous voulons montrer la synergie qui doit exister depuis le Bureau d’études jusqu’au service bâtiments en passant, pour ce chantier, par ceux des espaces verts, des petits travaux, les peintres, les menuisiers, la voirie, jusqu’à la communication."

Le maire abondant : "C’est une belle réalisation menée par nos services municipaux et je suis très fier de ce travail mené en interne." Le projet a aussi pris en compte les recommandations de la commission accessibilité.

Améliorer l’accessibilité

Supports au Bastibus, ces parking-relais visent à faciliter l’accès au centre-ville et aux services publics, commerces et zones économiques, en permettant de se garer facilement.

Ces deux premiers Basti park, qui devraient engendrer d’autres parkings, remplacent effectivement d’anciens espaces à l’abandon inutilisés jusque-là. Un projet qui s’inscrit dans une politique municipale "d’amélioration du cadre de vie et de reconquête de l’espace public".

L’espace mis en valeur comporte à la fois une zone de stationnement pour les voitures et les vélos, des cheminements piétonniers, des zones végétalisées d’arbustes et de haies. "C’est bien cette démarche environnementale qui a conduit à ne pas goudronner le site mais plutôt à l’aménager en castine, le but étant notamment de favoriser l’écoulement des eaux, ajoute la mairie. Une approche que les élus veulent privilégier de plus en plus sur les différents aménagements de l’espace public".