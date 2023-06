Brommat. Un agréable après-midi récréatif pour les enfants

Grâce à l’association des parents d’élèves de l’école qui a organisé sa kermesse samedi 10 juin, les enfants ont pu bénéficier d’un après-midi récréatif sous un beau soleil donnant un avant-goût de vacances. Ils ont pu s’adonner pleinement aux nombreuses animations qui leur étaient proposées. La structure gonflable donnait des sensations fortes aux plus petits. Le "ventriglisse" a connu un réel succès auprès des plus grands qui ont pu profiter des plaisirs de l’eau. De nombreux autres jeux étaient également présents comme le stand de maquillage pris d’assaut permettant aux gamins de se métamorphoser en leur héros préféré. Bien sûr, les jeux ça creuse et le stand de gourmandises bien achalandé a été très visité.

En fin d’après-midi, le tirage de la tombola a fait de nombreux heureux qui se retrouvaient ensuite autour d’un bon repas animé par le groupe "Celtic Monkeys" et qui s’est poursuivi tard dans la soirée.