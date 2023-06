Sauveterre-de-Rouergue. Une herboriste dans le village

Après être resté fermé pendant quelques mois en recherche d’un nouveau commerçant, l’ancien tabac/presse "La Tabatière" devient une herboristerie dirigée par Sandrine Dombre. Diplômée d’une fac de lettre, Sandrine a travaillé dans de nombreux domaines (serveuse, personnel de la fonction publique, secrétaire de direction). De sa Bretagne natale où elle crée en 2010, à Huelgoat, une boutique de féerie et d’ésotérisme, où elle se plaît à conter les histoires et légendes de la forêt de Brocéliande où se mêlent fées et lutins, Korrigans et Hankou, elle emporte dans ses bagages jusqu’aux terres sauveterrates un peu de ses mystères.

Après des études en herboristerie à Montpellier, suivi d’un cursus à l’EBH (École Bretonne d’Herboristerie), elle vient s’installer avec son compagnon à Castanet et reprend le petit magasin de la rue Saint-Christophe. La boutique fait la part belle aux minéraux, aux pierres de confort, aux encens, aux plantes à tisane, aux savons parfumés et à mille autres choses encore. Elle offre aussi des services d’accompagnement de bien être, ces dessins mandalas s’adressant à tous ceux qui ont besoin de s’arrêter, de faire le point, de se réconcilier avec la vie.

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.