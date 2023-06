Auriac-Lagast. Une marche les yeux tournés vers le ciel

Quatorze marcheuses et marcheurs se lancèrent récemment le long du ruisseau du Cérou pour la traversée d’une longue plaine qui permettait d’admirer l’imposante bastide de Cordes. La platitude et la beauté des sentiers empruntés autorisaient même la flânerie. Ils empruntèrent ensuite une ancienne voie de chemin de fer qui reliait aux temps anciens Carmaux à Vindrac afin de transporter le charbon des mines. De nos jours, plus de rails, mais un fin herbage titillant les jambes encore endormies. Se présenta alors un fort joli pont à deux arches du XIVe siècle, classé monument historique. Il permettait d’assurer le trafic dit "ânier ou muletier", le bien nommé "Pont de l’âne". À quelques encablures de cet édifice apparut la croix des Fargues, originale par ses deux parties présentant la crucifixion.

Perdue dans les feuillages, la chapelle Saint-Jean fut contournée avant d’emprunter une étroite route montante rejoignant un chemin qui offrit un nouveau panorama sur la célèbre Bastide.

L’heure du déjeuner apparut l’ancien couvent ceint d’infranchissables murs. Il convenait de protéger ses habitantes de toutes les tentations… Parvenus en son sommet, la déception fut grande d’apprendre que les lieux étaient inhabités. Le déjeuner sur l’herbe permit un court instant de récupération avant de reprendre le chemin à travers de magnifiques sentiers bordés d’arbres et de redescendre vers la belle endormie. Les compteurs frisaient les 14 km, mais les marcheurs ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin. Ils entreprirent alors l’interminable montée pavée par la grande rue de l’Horloge qui les amena au cœur de la Bastide. Ils purent admirer Cordes, véritable trésor du gothique languedocien, avec ses demeures aux exceptionnelles façades du XIII siècle, avant de traverser la célèbre place de la Halle, fatigués mais contents.