Les aînés à la découverte de Madère

27 adhérents du club de l’Amitié ont récemment rejoint Madère par avion, au départ de Rodez. L’hôtel qui les hébergeait était situé en bord d’océan, à Machico, où une grande fête médiévale a animé les soirées du week-end.

Ensuite, ce fut la découverte de l’île flamboyante par la diversité de ses plantes et de ses arbres fleuris, une véritable ode à la nature.

Puis ce fut la visite des jardins botaniques, la capitale Funchal, la cathédrale de Sé et les côtes de Madère, qui ont servi de décor à des scènes de Star Wars. De ses sommets, qui culminent jusqu’à 1 810 mètres, la vue panoramique est magnifique. Les plus courageux ont eu une montée d’adrénaline lors de la descente d’une pente vertigineuse sur 2 km en panier d’osier tiré par 3 gaillards madériens.

La réplique de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb a permis d’amener le groupe à la rencontre des dauphins. La tempête Oscar s’est invitée aux "animations" de ce voyage… Avec 380 millimètres de pluie an 24 heures elle a provoqué de nombreux glissements de terrains et d’inondations. Y compris dans certaines chambres de l’hôtel et tout le monde a dû être confiné le mercredi sur décision gouvernementale.

Le séjour s’est terminé par une soirée folklorique enjouée à San Antonio autour d’un repas traditionnel. Le retour s’est effectué en compagnie d’Oscar, qui était toujours là jusqu’en France…

Le prochain rendez-vous aura lieu en automne pour d’autres aventures du côté de Carcassonne, en Dordogne, en Espagne et on ne sait pas où pour le voyage surprise en novembre mais le traditionnel repas stockfish.