Marcillac-Vallon. Luxy Dark sera en dédicaces dimanche à la Maison de la presse

Luxy Dark a publié en 2021 son premier recueil de poésies "Emotigraffs" qui l’a fait voyager pour sa promotion jusqu’à New-York où elle a rencontré Marc Lévy, parrain de l’événement auquel elle participait comme auteur francophone.

Aujourd’hui, elle invite ses lecteurs à "déguster sans modération" son nouvel ouvrage "Thérapie sensuelle" accompagné de photographies et paru aux Éditions Stellamaris. "Pécheresse", "Renaissance de Vénus", "Délices nocturnes" "Accord parfait" … Une quarante de textes poétiques aux titres évocateurs compose cette ode à la sensualité qui ambitionne de livrer "la clef du bonheur". Dans sa préface, le poète Paul Tojean ne tarit pas d’éloges sur ces "très belles poésies écrites avec beaucoup de finesse, d’élégance, de subtilité et de pur raffinement". Il n’oublie également pas de louer la quinzaine de photographies prises en noir et blanc par son amie Rose Sophie qui a "judicieusement capturé les mouvements de l’auteure de Thérapie sensuelle, en danseuse orientale, fixant à jamais l’étoile de la divine féminité".

Luxy Dark sera en dédicace en compagnie de Rose Sophie, ce dimanche 25 juin de 9 heures à 13 heures, à la Maison de la presse de Marcillac.