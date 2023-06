Tombe dégradée : que s’est-il passé au cimetière de Firmi ?

Qu’elle ne fut pas la stupeur lorsqu’une habitante de Firmi a découvert que la tombe dans laquelle reposent ses deux filles a été dégradée.

Entre colère et tristesse, c’est pour elle de l’incompréhension totale. Le caveau dans lequel reposent son beau-père et ses deux filles, deux jumelles mortes en 2014, a été dégradé. "Toutes les plaques de mes filles ont été déplacées dans le cimetière. J’avais également deux petits anges posés sur le caveau qui, depuis des années résistent pourtant au vent, à la grêle, aux orages etc. et là, ils étaient tout cassés, explosés devant le caveau, en mille morceaux", témoigne-t-elle non sans émotion. "C’est inimaginable, ajoute-t-elle. Comment peut-on s’en prendre à une tombe ? C’est déjà très dur pour une maman de perdre ses deux enfants, quand j’ai découvert ces dégradations, la colère et la tristesse m’ont envahi".

Face à ces dégradations, cette dernière regrette l’absence de caméras. "Je comprends bien que c’est difficile, surtout pour une petite commune comme Firmi, d’installer des caméras de vidéosurveillance mais, je ne sais pas, pourquoi ne pas fermer le cimetière la nuit par exemple", s’interroge-t-elle. Une plainte a été déposée contre X auprès du commissariat de Decazeville.