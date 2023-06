Tournoi international d'Onet-le-Château : un beau week-end de fête pour les adeptes du ballon rond

Pour cette 12e édition, nous avons vu du beau jeu, une belle ambiance sportive et conviviale et dans une organisation désormais bien rodée, unanimement saluée.

Sans refaire le tournoi (page sport de dimanche et lundi), on retiendra la victoire des Niçois face aux Toulousains, les vainqueurs de l’an passé, ces derniers un peu déçus et on peut le comprendre puisqu’ils échouent aux tirs au but. Mais ce fut un superbe match de 2 équipes au top, qui ont été copieusement applaudies. L’équipe locale quant à elle, finit 12e (vive l’Aveyron !), mais l’important est bien de participer, de rencontrer leurs homologues et d’engranger une autre belle expérience…

Meilleur joueur, meilleur buteur...

Au moment de la remise des trophées, l’heure était aux remerciements à l’ensemble des partenaires, à tous les bénévoles qui à l’accueil, à la buvette et aux repas ont assuré comme ils savent si bien le faire et avec le sourire, aux enseignants et aux arbitres. Et comme les années précédentes des trophées supplémentaires ont été décernés, au meilleur joueur : Sylvio Joseph, le n° 4 de Nice, au meilleur buteur : Essomba Aaron, le n° 10 de Versailles, au meilleur gardien : Mattéo Watelet, le n° 1 de Toulouse, puis un trophée spécial à M. Rozati du club de Pua et enfin celui du Fair-play qui a été décerné à Unax Hood du club Real Sociedad, pour son action suite à la blessure d’un joueur d’Auch.

Tous sont repartis avec cadeaux, trophées et goûters bien mérités, sous les applaudissements, en se donnant rendez-vous l’année prochaine, pour "le 13" !