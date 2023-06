Rignac. Comme un goût d’été au marché

Enfin, ça sent l’été ! Et ce sont les marchés du mardi qui en bénéficient… Ce mardi, le marché du Portail-Haut et celui de la Muraille étaient davantage animés. La chaleur quoiqu’un peu lourde avec une tendance orageuse avait permis d’attirer un peu plus de monde que d’habitude. En tenue légère, les chalands locaux ou venus des villages voisins étaient plus nombreux et plus décontractés. Les cafetiers avaient ouvert leurs terrasses. Et du coup, les consommateurs se sont retrouvés pour papoter et épiloguer, notamment sur la piètre performance de l’équipe de France de football face à la Grèce. Mais ils ont gagné, ouf !