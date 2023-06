Naucelle. Le club de football connaît une belle progression de licenciés

Vendredi 16 juin, le Football Club naucellois tenait son assemblée générale dans la salle des tribunes du Stade des Laurines. Le président, Christian Salères a présenté le bilan moral.

Le club compte aujourd’hui 224 licenciés, soit 29 licenciés de plus. Une belle progression pour démarrer la saison prochaine. Chantal Laporte, trésorière, donnait ensuite lecture du bilan financier qui présente un solde légèrement négatif pour la saison 2022-2023. Au niveau extra-sportif, de nombreuses manifestations ont eu lieu, avec une belle implication des bénévoles du club. Des moments de convivialité participent à l’attractivité et au dynamisme du centre bourg. Avant de partager le pot de l’amitié, le président Salères remerciait la municipalité de son soutien tout au long de la saison, ainsi que celui de tous les partenaires du club qui contribue au développement du club et de toutes les équipes.