Réquista. Le GR 736 est en marche à Lincou

Sous une chaleur accablante, le tracé du nouveau chemin de randonnée GR736, qui passe par Lincou a été inauguré tout récemment. Le président du club rando du Réquistanais Victor Grifnee avait organisé une belle manifestation en réunissant les acteurs qui ont contribué à sa construction.

Ce GR736 propose 300 kilomètres de balades le long de la rivière Tarn. Il débute près des sources du Tarn, sur les pentes du mont Lozère (Lozère), passe par l’Aveyron et se termine à Albi (Tarn). 125,8 kilomètres du tracé sont en Aveyron, 109 km sont en Lozère et 60 km dans le Tarn. Il a été homologué en 2021 par la FFRandonnée.

La fanfare, les vététistes et les randonneurs ont rejoint le public et les officiels invités à la cérémonie : le représentant du Parc naturel régional des Grands Causses, Geneviève Fuertes, présidente de la fédération départementale de la randonnée pédestre de l’Aveyron, Michel Causse, maire et président de la CCR, Charles Giusti, préfet de l’Aveyron et les maires des communes de la CCR. Le ruban a été coupé par le représentant de l’État et la Marseillaise a même retenti pour glorifier l’événement.

Tous les invités ont participé au vin d’honneur qui suivit.