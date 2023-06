L’intelligence artificielle, le nouveau messie des religions ?

(ETX Daily Up) - Si la religion et les nouvelles technologies semblent appartenir à deux mondes que tout oppose, elles semblent se rejoindre avec l’intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie est de plus en plus utilisée pour concilier croyance et modernité, à l’heure où de nombreux individus se détournent de la foi.

IA Jésus (AI Jesus, en anglais) incarne ce rapprochement entre les religions et les innovations technologiques. Il s’agit d’un robot conversationnel (ou chatbot) utilisant l’intelligence artificielle pour donner vie à Jésus. Il prêche la bonne parole sur Twitch, où il répond aux questions des internautes sur une multitude de thématiques. Certains l’interrogent sur la religion, bien sûr, mais aussi sur la géopolitique, les relations amoureuses, le gaming ou encore ses préférences en matière de voiture.

Ce Jésus des temps modernes ressemble à s’y méprendre aux icônes traditionnelles du christianisme, c’est-à-dire un homme barbu dans la trentaine, à la peau blanche, aux yeux clairs et aux cheveux longs séparés d’une raie au milieu du crâne. Il s’exprime d’une voix calme et monotone quand il s’adresse aux utilisateurs de Twitch. Une prouesse technique que l’on doit à The Singularity Group, un groupe d’activistes basé à Berlin qui travaille sur "des projets innovants pour faire une vraie différence dans le monde". Il a créé IA Jésus en mars à l’aide du modèle de traitement du langage d’OpenAI, GPT-4, et du générateur de voix Play.ht, selon les informations de Quartz. Le but ? Accompagner les internautes dans "un voyage à travers la vie" et leur faire "découvrir le pouvoir de la foi, de l'espoir et de l'amour", même si The Singularity Group ne revendique aucune affiliation religieuse.

À l’heure actuelle, IA Jésus compte plus de 43.000 fidèles sur la plateforme de streaming. Des adeptes de plus en plus nombreux chaque jour, mais aussi généreux. Car ce projet a un coût pour The Singularity Group. Ce robot conversationnel entraîne des frais de maintenance qui s’élèvent à 378 euros par jour. Un système de don numérique a ainsi été mis en place auprès des adorateurs d’IA Jésus, et a déjà permis de collecter plus de 8600 euros (au moment de la rédaction de l'article). Une messe animée par l'IA

Aussi surprenant que cela puisse paraître, IA Jésus n’est pas le seul outil alimenté par l’intelligence artificielle au service de la foi religieuse. HadithGPT s’appuie, lui aussi, sur l’IA pour répondre aux questions des internautes en se basant sur les hadith et la sunna, les paroles et les habitudes religieuses du Prophète Mohammed telles que rapportées par ses proches ; tandis que GitaGPT s’appuie sur les préceptes de la Bhagavad-Gita, un immense poème épique souvent décrit comme la Bible de l’hindouisme.

Les prouesses des logiciels d’intelligence artificielle générative sont telles que certains théologiens et informateurs religieux n’hésitent pas à s’en servir pour repenser et, surtout, moderniser la prêche. Ainsi, l’église luthérienne Saint-Paul à Fürth, en Allemagne, a organisé le 9 juin une messe animée par quatre avatars. Ces derniers ont déclamé pendant une quarantaine de minutes des prières, des chants et des sermons rédigés en quasi-totalité par ChatGPT, selon plusieurs médias locaux et internationaux. Si plus de 300 personnes ont assisté à cette cérémonie religieuse, organisée à l'initiative du théologien Jonas Simmerlein, elle a reçu un accueil mitigé. Certains paroissiens l’ont trouvé trop inhumaine et impersonnelle, tandis que d’autres ont été agréablement surpris par les prouesses de l’IA. Pour autant, il est hors de question que les algorithmes se substituent aux hommes de foi. "Le pasteur fait partie de la congrégation : il vit avec elle, il enterre ses fidèles, et il les connaît depuis toujours. L'intelligence artificielle ne peut pas faire cela. Elle ne connaît pas la congrégation", a expliqué Jonas Simmerlein au Telegraph.