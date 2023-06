Revendre son vieux smartphone rapporte en moyenne 184 euros

(ETX Daily Up) - Il n'y a pas que des raisons écologiques qui poussent les Français à revendre leurs smartphones reconditionnés. Il y a aussi l'appât du gain, surtout pour financer l'achat d'un appareil plus récent. En moyenne, la revente d'un smartphone reconditionné rapporte aujourd'hui près de 200 euros, une aubaine tant pour le vendeur que pour l'acheteur.

L'engouement des Français pour le reconditionné est plus fort que jamais. Une récente étude, publiée par le spécialiste YesYes, a ainsi montré que plus d'un Français sur quatre a déjà acheté un produit reconditionné. Selon les derniers chiffres de GfK, il s'est vendu plus de 3,1 millions de smartphones reconditionnés en France en 2021, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente.

Pionnier du reconditionné en France, Recommerce vient, de son côté, de publier des statistiques particulièrement intéressantes concernant ses ventes de produits technologiques. Il en ressort qu'un smartphone se revend actuellement en moyenne à 184 euros. C'est 8 euros de plus que l'an dernier. Les modèles les plus repris par Recommerce en ce moment sont principalement des iPhone 7,8, 11 et XR.

A noter que le prix moyen de revente d'une montre connectée s'élève à 121 euros. Comptez 145 euros pour une console, 238 euros pour une tablette et 431 euros pour un ordinateur.