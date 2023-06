Basket-ball : la Ruthénoise Leïla Lacan et l'équipe de France impressionnent et foncent vers les demi-finales de l'Euro

L'équipe de France de la jeune Aveyronnaise de 19 ans, Leïla Lacan, s'est très facilement imposée jeudi soir contre le Monténégro (89-46). Direction les demies, samedi à 20 heures, contre la Belgique.

Que pouvait rêver de mieux Leïla Lacan pour son premier quart de finale en grande compétition senior sous le maillot bleu ? Très sincèrement, pas grand-chose, tant sa prestation ainsi que celle de ses coéquipières a été parfaite face à une équipe monténégrine complètement dépassée.

Il faut dire que contrairement à ses premiers matches de l'Euro, l'équipe de France a été sérieuse de la première à la dernière minute. Son premier quart-temps dominé de la tête et des épaules (23-9) l'ayant parfaitement lancé dans sa partie. Dix premières minutes au cours desquelles Leïla Lacan aura inscrit ses cinq premiers points de la compétition (ainsi qu'une passe et un rebond), faisant d'elle la meilleure marqueuse du premier quart de match.

Bien plus utilisée que sur les trois premières rencontres à Ljubljana, Lacan, rentrée au poste 2 et non à la mène, affiche un bilan final de huit points, cinq passes et un rebond. De quoi lui donner un surplus de confiance assez énorme avant d'aborder la demi-finale de samedi contre la Belgique.