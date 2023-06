Blessés graves, hélicoptère déployé : les pompiers mobilisés suite à un accident sur la RD988, à Bozouls

Les pompiers aveyronnais interviennent suite à un accident impliquant plusieurs véhicules à hauteur de Bozouls, sur la RD988, ce jeudi 22 juin 2023.

Un accident impliquant plusieurs véhicules a gravement blessé trois personnes, ce jeudi 22 juin 2023 en début de matinée, à Bozouls hauteur de la RD988, selon un premier bilan des pompiers.

Hélicoptère déployé

Selon les premiers éléments communiqués par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron (SDIS), c'est à 8h45 que les secours ont été engagés au niveau de Bozouls, sur la RD988. "Il y aurait trois véhicules impliqués et trois blessés graves", indiquent les pompiers. Il s'agit de deux femmes âgées de 19 et 71 ans, et d'un homme âgé de 20 ans. L'accident s'est produit au lieu-dit Tarfume, en direction de Rodez.

Les pompiers ont déployé six engins, appuyés par l'hélicoptère du SMUR. Toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier de Rodez. Un temps fortement impactée, la circulation est revenue à la normale sur la RD988.