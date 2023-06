Réquista. La belle sortie du club loisirs créatifs

Le club de loisirs créatifs a organisé une excursion passionnante dans le sud de l’Aveyron où Martine Albucher avait prévu d’amener les filles qui participent aux cours du lundi et du jeudi. La première destination de la journée était Sainte-Eulalie-de-Cernon, un charmant village connu pour sa beauté pittoresque et son riche patrimoine historique. Les membres du club ont eu l’occasion de visiter cette localité magnifique, d’explorer ses rues étroites et d’admirer son architecture ancienne.

Après cette visite enrichissante, le groupe s’est rendu au reptilarium local, une attraction unique dédiée à la découverte du monde fascinant des reptiles. Les participants ont pu observer de près différentes espèces de serpents, de lézards et de tortues, tout en apprenant des faits intéressants sur ces animaux étonnants. Cette expérience éducative a été à la fois amusante et instructive pour les membres du club, qui ont pu élargir leurs connaissances sur la diversité de la vie sauvage.

Après une matinée bien remplie, le club a savouré un délicieux déjeuner au restaurant La Cardabelle. Ce restaurant renommé propose une cuisine locale raffinée, mettant en valeur les produits régionaux et offrant une expérience gustative mémorable aux convives. Les membres du club ont pu se détendre, discuter et partager des moments agréables tout en dégustant des mets délicieux.

L’après-midi s’est poursuivi avec une activité sportive et divertissante : le vélo-rail. Les paysages pittoresques de la région ont offert un cadre idéal pour cette activité en plein air.

Le vélo-rail est une activité où les participants pédalent sur d’anciennes voies ferrées en utilisant des vélos spécialement conçus pour cela. Cela permet de profiter de la beauté naturelle des environs tout en s’amusant et en faisant de l’exercice. Les filles du club se sont particulièrement éclatées lors de cette activité, créant des souvenirs joyeux et renforçant les liens d’amitié au sein du groupe. La météo était splendide ce jour-là, ajoutant une touche de magie à l’ensemble de la journée. Le soleil brillait, le ciel était d’un bleu éclatant et une douce brise soufflait dans l’air, créant une ambiance parfaite pour cette sortie. Les membres du club ont pu profiter pleinement de cette journée ensoleillée, à la fois enrichissante et divertissante.

Cette excursion a marqué la clôture de l’année.