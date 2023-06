Luc-la-Primaube. L’ADMR en première ligne pour le maintien à domicile

L’ADMR Brienne et Viaur a tenu son assemblée générale vendredi 9 juin à l’Espace Saint-Exupéry à La Primaube en présence d’élus, de certains clients, salariées et bénévoles, de Gilles Foudral représentant la fédération départementale, de Jean-Marie Bousquet président de l’ADMR de Sébazac, d’Alain Baudin et Danielle Jeanjean pour la MJC et d’Ulysse Blanc pour l’Âge d’Or.

Le rapport d’orientation centré sur le maintien à domicile a été présenté par le président Jean-Marie Laurr.

Il s’agit d’une tâche quotidienne d’aide à la personne pour le lever, se laver, s’habiller, le coucher, le ménage, le repassage, pour la préparation des repas, aide aux activités sociales, faire les courses, accompagnement au rendez-vous, aide aux démarches administratives. Pour assurer ces missions, une équipe professionnelle et motivée agit au quotidien. Des pistes de travail sont étudiées pour coller au plus près de la réalité du terrrain. Les salariés bénéficicent d’une confiance réciproque, condition pour réduire l’absentéisme qui pénalise les clients avec le changement de personnel et augmente le travail du secrétariat. L’habitat partagé doit prendre en charge 12 personnes (9 âgés et 3 handicapés) dès le dernier trimestre 2023.

Une convention a été signée avec le Département qui donne à l’association les moyens de fonctionner. Deux autres conventions vont être signées avec la mairie pour la mise à disposition d’une salle et d’un véhicule adapté pour les déplacements, avec Polygone propriétaire des six appartements du 1er étage des Alizés. Ainsi les locataires vont bénéficier d’une sécurité et du lien social tout en étant chez eux.

Allier aide et soin

Les pouvoirs publics souhaitent le rapprochement de l’aide et du soin, le principe est excellent. Le cahier des charges est attendu pour mettre en place ce projet. L’autonomie est l’affaire de tous (collectivités, associations, citoyens). L’ADMR n’a pas le monopole mais par ses compétences, son expérience, ses moyens, elle est au cœur de la question du maintien à domicile.