Sénergues. Léo et Maël champions départementaux

À l’issue d’une saison remarquablement gérée, la doublette de poussins engagée sous les couleurs Sénerguoises, a brillé encore ce samedi. Léo Servières est licencié du club et Maël Barre est licencié du club voisin et ami de Lunel. Une heureuse et sage possibilité permet aux clubs ruraux de pouvoir concourir dans le championnat par équipes même s’ils n’ont qu’un licencié dans la catégorie. Cette doublette a concrétisé les excellents résultats enregistrés jusque-là.

Lors de la finale départementale disputée à Magrin, ils ont en effet réalisé le top score de la journée avec 192 quilles abattues et ont donc fini à la première place du classement des poussins 1 "l’élite" de la catégorie. Il y a désormais des répartitions en fonction des niveaux, à l’image des seniors, féminines et jeunes afin que tous les enfants puissent espérer décrocher un podium, une judicieuse initiative des instances départementales.

Ils ont devancé de 81 quilles leurs premiers poursuivants la doublette Albinet de Magrin. Autre nouveauté de cette année et belle initiative des dirigeants départementaux : sur le podium Léo et Maël se sont vus remettre un bouclier à remettre en jeu la saison suivante, là aussi à l’image des plus grands. Et bien sûr au vu de ce brillant résultat, Léo et Maël sont qualifiés pour le challenge national des écoles de quilles qui se déroulera le dimanche 6 août. Pour espérer un éventuel doublé il faudra être aussi performant qu’à Magrin car les sept autres doublettes qualifiées sont toutes susceptibles de réaliser de très belles performances sur une journée.