Espalion. Les chorales du collège se produisent ce samedi

La chorale du collège Louis-Denayrouze qui existe depuis septembre 2019 se produira ce samedi 24 juin à 16 heures, avec la chorale "Au Chœur des Flots" d’Entraygues.

Dès ses débuts cette chorale a eu la particularité de réunir à la fois des élèves et des professeurs. Tout au long de l’année scolaire les 25 élèves et les huit professeurs du groupe se sont retrouvés pour chanter à deux ou trois voix un répertoire très varié, choisi et arrangé par

Mme Calmettes, professeur d’éducation musicale.

En plus de ce travail hebdomadaire de répétition du répertoire, le groupe a fait deux sorties dans des lieux réputés pour leur acoustique exceptionnelle et leur festival musical : l’abbatiale de Conques et la cathédrale de Maguelone, près de Montpellier. Ces sorties ont associé la découverte des lieux d’un point de vue historique et le travail vocal dans les acoustiques.

Un premier concert a eu lieu le 15 janvier à Entraygues, organisé par la chorale "Au Chœur des Flots" que dirige Isabelle Bessière, professeur de mathématiques au collège, car plusieurs professeurs font partie des deux chorales. Lors de ce concert les deux chorales avaient présenté leur travail de début d’année sous la forme d’un conte. Le concert qui sera proposé réunira à nouveau les deux chorales pour un programme étoffé et une variation de ce conte.

La longue période du Covid n’avait pas permis à la chorale du collège de se produire en public à Espalion jusqu’à juin dernier où elle a chanté à la chapelle de Perse devant un public limité aux familles et aux amis des jeunes choristes.

Cette année le concert de fin d’année est ouvert à toute la population d’Espalion, c’est pourquoi l’église paroissiale a été choisie comme lieu de concert, en espérant que le public viendra nombreux découvrir les deux chorales réunies autour d’un conte porteur d’espoir.