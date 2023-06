Avant le concert qu’elle donnera sur le parvis de l’Athyrium ce samedi 24 juin, dans le cadre des festivités des Quatre-Saisons, nous avons rencontré Amel Bent.

N’est-ce pas prémonitoire que de naître le jour de la fête de la musique ?

Prémonitoire peut-être pas, mais ce qui est sûr, c’est que cela ponctue la vie. Chaque fois qu’on me fête, on fête aussi la fête de la musique et dans tous les cas, il y a beaucoup de chaleur humaine. Cette année, c’est une des premières fois où je ne suis pas en concert le jour J, je partage cette journée avec mes enfants et mon mari, c’est aussi exceptionnel… Mais hier, j’ai chanté avec Florent Pagny et c’était très émouvant.

"Ma philosophie" fête ses 20 ans… que de chemin parcouru depuis ! J’imagine que vous la chanterez ?

Je ne suis pas encore dans les bilans, car ils signent une fin de course et je n’ai pas envie de raccrocher, chanter est ma passion. Mais oui cela fait 20 ans et oui je la chanterai, c’est évident et avec joie : c’est une chanson très personnelle et qui m’habite à travers l’image que me renvoient les gens qui se la sont appropriée, car quel que soit l’âge, tout le monde la chante…

Votre tournée actuelle "Vivante Tour", promeut votre 7e album qui est votre premier à être certifié disque d’or, comment l’avez-vous vécu ?

Tous les singles et l’album lui-même ont été très bien accueillis, mais plus que des certifications, c’est pour moi une vraie et belle victoire, car avant, j’ai eu de gros doutes à cause de personnes qui veulent vous enterrer trop vite, mais j’ai un instinct de guerrière et l’or et le diamant obtenus sont ma réponse à ces briseurs de rêves.

Chanter à Onet-le-Château et en extérieur, c’est un choix ? Qu’avez-vous envie de dire à ceux qui vont venir vous applaudir samedi ?

Cette tournée a été hachée, d’abord par la venue de mon bébé, mais aussi à cause de contrats et d’engagements que j’avais en parallèle. Venir à Onet, c’est comme dans les festivals d’été, c’est une parenthèse à la conquête d’un autre public, qui vous aime et qui aime faire la fête : il y a de l’émotion et de l’intimité dans ces moments. Pour moi, c’est une évidence. Un artiste sans la scène n’est rien.

Les gens, ce sont eux qui donnent du sens, quand on va à leur rencontre, on est dans la vibration, le vrai, le viscéral, et surtout sans filtre… même si j’affectionne aussi les salles de concert.

Et j’ai vraiment hâte d’être à samedi, pour rencontrer les Castonétois et les Aveyronnais…