Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. C’était la fête au club hippique Clem’Horse

Dimanche 18 juin, c’était la fête au club hippique Clem’Horse. En effet c’était la fête du poney organisé par la fédération française d’équitation et aussi la fête de fin d’année du club hippique qui fêtait à cette occasion son 10e anniversaire.

Les spectateurs sont venus nombreux à l’espace sportif de la Falque pour assister au spectacle de fin d’année, sur le thème "The best of Clem’Horse". Bien évidemment !

Sur les 130 licenciés au club cette année, 70 d’entre eux, ayant fait de l’équitation durant toute l’année scolaire (enfants, ados, adultes) ont présenté un magnifique spectacle, déguisés pour l’occasion, en compagnie des 12 poneys du club.

C’est en fin d’après-midi, sous un beau soleil resplendissant, que les spectateurs ont vu évoluer pendant 1 h 30 les cavaliers. Beau moment ! Avant de présenter le spectacle, sous la houlette de Clémence, cavaliers et leurs montures ont fait une séance de répétition afin de peaufiner la présentation.

La manifestation se poursuivait autour d’un apéro offert par le club et la soirée se prolongeait par un repas organisé par l’association des cavaliers et parents de cavaliers.

Merci et bravo à Clémence et ses cavaliers pour cette belle fête consacrée au poney. À l’année prochaine !