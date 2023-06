Rignac. Des ateliers d’éveil au multi-accueil

Dans les locaux du multi-accueil l’Arc-en-ciel, Sandrine Lucas, auto-entrepreneure, éducatrice de jeunes enfants, intervenante en éveil culturel, a proposé un atelier d’éveil corporel sur le thème du bruit, du vent, du papier qui vole.

En présence de quatre résidents de la maison de retraite des Rosiers, l’éducatrice a créé un climat sonore et chorégraphique : écoute du vent et du papier froissé, danse avec les feuilles qui volent et qui se transforment en chapeaux, en fines lamelles, en morceaux de papier et en boules de neige.

Laurence, l’animatrice de la structure et Lisa, une stagiaire ont entraîné les enfants dans une folle farandole, tantôt débout, tantôt couchés, tantôt accroupis ou cachés sous de grandes feuilles de papier tenues par Jeannette, Julien, Louise et Nicole les résidents. Et la surprise finale : Un point rouge, le nom du livre qui bouge en tournant les pages.