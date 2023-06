Sébrazac. Des tripous au profit de l’école

Dimanche 18 juin, les gourmets étaient venus nombreux pour commencer agréablement la journée en partageant le déjeuner aux tripous, proposé par l’association des parents d’élèves de l’école de Sébrazac. L’équipe des parents était opérationnelle dès 8 heures pour servir plus de 400 tripous dans la salle des fêtes du village. Ces retrouvailles gourmandes se déroulaient dans un brouhaha amical et la dégustation s’est prolongée toute la matinée. Chacun appréciant les rencontres entre amis pour échanger les nouvelles et passer un moment de convivialité. Était proposée une vente de pâtisseries faites par les mamans qui a connu également un grand succès.

L’association des parents d’élèves tient à remercier tous les participants venus soutenir l’école de Sébrazac.