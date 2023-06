Auriac-Lagast. Fête de la Loue : beau temps et belles ambiances musicales au rendez-vous

Récemment s’est tenue la traditionnelle fête de la Loue à Auriac-Lagast. C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que se sont déroulées ces deux journées sous un beau temps qui n’était pas garanti au départ ! Le samedi après-midi, 24 équipes se sont affrontées au concours de pétanque.

Le marché gourmand installé devant la salle des fêtes a suscité un bel entrain. Chacun a pu manger tranquillement à l’extérieur et la soirée s’est poursuivie dans une bonne ambiance avec les groupes de musique Smile et La frange d’Elsa. Le dimanche, le déjeuner organisé par la société de chasse Saint-Hubert a ravi les palais. Les jeunes du village remercient aussi les habitants de la commune pour leur gentillesse et leur bienveillance durant les aubades. À l’année prochaine pour la fête 2 024.