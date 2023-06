Calmont. Ils s’aiment et croient en un avenir radieux

La basilique Notre-Dame de Ceignac est un lieu favori pour vivre des évènements familiaux tels que le mariage qui y a été célébré. Gaëlle Mattei et Henrick Bugarzewski, venus de Luc, ont été accueillis par le père Bernard Molinier en ce sanctuaire diocésain. La bénédiction des alliances et de l’engagement des futurs époux l’un vers l’autre ont été précédés par une homélie empreinte d’humanité et de sagesse.

La fête s’est prolongée tard dans la nuit au domaine de Fonbelle.

Centre Presse souhaite à ce jeune couple de connaître de multiples occasions de se réjouir ensemble d’une multitude de petits moments de bonheur.