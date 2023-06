Onet-le-Château : l'avenir de l'usine Bosch à nouveau en péril, les élus de l'Aveyron interpellent Bruno Le Maire

Vives réactions en Aveyron après les annonces du comité exécutif de Bosch.

L'avenir de l'usine Bosch à Onet-le-Château est de nouveau en péril après l'annonce du comité exécutif, jeudi 22 juin 2023, d'abandonner le projet de reconversion du site qui misait sur l'assemblage de piles à combustibles destinées à des moteurs à hydrogène.

Une décision prise "sans aucune explication et sans en avoir informé le territoire au préalable", dénonce un communiqué signé par Christien Teyssèdre (président de Rodez-Agglomération), Jean-Philippe Keroslian (maire d'Onet-le-Château) et Arnaud Viala (président du Département). "Nous condamnons d’abord avec fermeté ce non-respect des engagements pris, alors même que nous avions émis des réserves quant à la capacité du groupe de réorienter 250 salariés du site sur ces activités, réserves que les dirigeants avaient évacuées avec le plus grand mépris".

Après l'annonce du départ de 650 salariés en 2021, c'est un nouveau coup dur pour les 250 salariés qui seront encore sur le site et qui avaient l'espoir de s'investir dans une nouvelle filière à l'horizon 2028. "Ce sera finalement zéro, alors même que notre nation a soutenu financièrement à hauteur de plusieurs millions d’euros le plan proposé par Bosch. C’est inacceptable", martèlent les élus aveyronnais.

Un appel est lancé au ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Nous demandons qu’une réunion se tienne sous son égide à Bercy dans les meilleurs délais".

Vives inquiétudes au sein de l'usine

Le directeur de l'usine, Vincent Dittly, a déclaré que "des recherches relativement larges vont démarrer" pour trouver des solutions alternatives. Des annonces sont attendues pour la fin de l'année, une angoisse supplémentaire pour les salariés.

"Si cette diversification ne s'opère pas, on pourrait connaître une fermeture du site après 2028. On sortait d'un long combat de deux ans, on pensait que les choses repartaient dans le bon sens mais non. Cette décision a été un véritable choc pour les équipes", désespère Cédric Belledent, représentant du syndicat Sud.