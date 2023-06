Quilles de huit et rugby : Hugo Bastard déroule sur tous les terrains

Tout juste passé pro dans les rangs d’Aurillac (Pro D2), le rugbyman de Saint-Julien-de-Rodelle sort du pack aussi bien sur le pré que sur les terrains de quilles.

Moins d’un an après avoir été sacré champion de France espoir avec Aurillac, Hugo Bastard a un nouveau succès à fêter. Le centre de 21 ans vient de signer son tout premier contrat pro au sein du club cantalien. "Je m’attendais à ce qu’ils veuillent me garder, mais pas à ce qu’ils me proposent tout de suite un contrat pro !", remarquait le jeune Aveyronnais originaire de Saint-Julien-de-Rodelle. Bastard pensait se voir offrir un contrat de formation (CDF), qui lui aurait permis de faire la navette entre les espoirs et les seniors comme il l’a fait cette saison. Mais il a d’ores et déjà rejoint l’effectif de la Pro D2 à temps plein, pour au moins trois ans. Et si, dans une autre dimension, les quilles de huit se professionnalisaient, Hugo Bastard aurait un choix difficile à faire.

Bastard brillait déjà aux quilles avant de découvrir le rugby

C’est en 2010 qu’il a tapé ses premières quilles, sous le maillot de Bozouls. Et comme souvent dans la discipline, c’est une affaire de famille : son père joue et ses frères aussi. Deux ans plus tard, las de dribbler avec les ballons de basket, le Rodellois s’est élancé sur un autre terrain de jeu : celui du rugby, avec le SRA (Stade Rodez Aveyron)."J’ai attaqué en CM2 pour rejoindre un copain et continuer à le voir", se souvient-il. Et alors qu’il apprenait tout juste à manier le ballon ovale, Bastard avait déjà accroché autour de son cou deux médailles de champion national de quilles : en individuel et par équipes chez les poussins (en 2012).

Julien Bastard (en haut à droite) aux côtés de son coéquipier Julien Clamens lors de leur sacre de champions de France junior en 2019, sous les couleurs de Lassouts. Repro CP

Le début d’une longue série de succès, des poussins aux juniors. Jusqu’à la médaille d’argent en Honneur chez les seniors l’an dernier avec Inières et celle de bronze, en suivant, au championnat de France par équipes. En 2023, Bastard a troqué le orange pour le rouge de Colombiès, pour jouer aux côtés de son père. Et la quadrette sera à Sainte-Geneviève dimanche 25 juin matin pour tenter d’assurer sa première place en Promotion B et se faire une place au championnat de France. Même si le jeune rugbyman ne sait pas encore s’il pourra être de la partie. Car la compétition est programmée au 6 août… en plein milieu de la préparation de la saison de rugby, entre un amical à Nevers et un autre contre Lyon.

"Moi qui voulais arrêter le rugby pro il y a deux ans…"

Il n’est pas toujours simple d’allier deux passions qui collent autant à la peau. Mais en rejoignant le Stade aurillacois en 2017, alors qu’il était en deuxième année cadet, Hugo Bastard rêvait bien un peu des terrains professionnels."Ça a été toujours été dans un coin de ma tête. Quand tu vois les grands jouer, ça donne forcément envie d’être avec eux mais pas au point d’être une prise de tête", souligne celui qui vient de boucler sa licence Staps dans le management du sport.

Et maintenant qu’il est dans la cour des grands, le Rodellois espère "progresser individuellement et engranger un maximum de temps de jeu". Il pourra notamment s’appuyer sur les deux premières expériences en Pro D2 qu’il a eu cette saison, d’abord face à Montauban, puis titulaire contre Oyonnax. Mais surtout, Bastard s’élance avec la tête froide, en quête de plaisir.

"Je sais que si je stresse, ça ne va pas le faire. Et ce qui est bien, c’est que ça me laisse trois ans pour arriver au niveau qu’ils veulent, pour peut-être resigner derrière", se projette l’Aveyronnais."Moi qui voulais arrêter le rugby pro il y a deux ans… Heureusement que je ne l’ai pas fait ! J’en avais un peu marre et je voulais faire Staps à Rodez. Et je n’ai pas été pris, finalement." Quelques années plus tôt, c’est lui qui avait choisi Aurillac, après avoir été repéré également par Albi. Même si son destin scolaire a un peu décidé pour lui, "j’ai fait le bon choix en allant là-bas", sourit Hugo Bastard. Et quoi qu’il arrive, son matériel de quilles ne sera jamais très loin de son sac de rugby.