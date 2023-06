Record d’affluence à la brocante de Flagnac

La 20e édition de la brocante, vide-greniers et expo d’artisanat d’art du Rugby de Flagnac, au château de la Griffoulière, a vu le record des participants battu, avec plus de 300 exposants et près de 800 mètres en linéaire de particuliers, de brocanteurs professionnels et d’artisans.

Le public a également répondu présent, il y a eu beaucoup de visiteurs tout au long de la journée. Le petit-déjeuner et les repas à midi ont fait le plein. Le beau temps qui était au rendez-vous, après plusieurs journées orageuses, a contribué à cette réussite. Les organisateurs sont évidemment très satisfaits de cette journée et les bénévoles du club de rugby Flagnac Bassin Aveyron Officiel voient là leur investissement justement récompensé.

Randonnée familiale

La mairie de Flagnac et l’ATVL organisent une rando familiale le dimanche 2 juillet. Départ à 9 heures pour un circuit de 10 km.