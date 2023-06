Animations en Aveyron : les bons plans pour sortir les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin

Feux de la Saint-Jean, festivals, brocantes, spectalces et même encore un peu de Fête de la musique : il fera beau sur l'Aveyron.

Vendredi 23 juin



Baraqueville.

- Fête de la musique ; animation avec le groupe « Somasada », à 21 h à l’Agriculture.

Bournazel.

- Concert avec le groupe « Musicali Mélodie La Renaissance à Venise », à 20 h au château.

Calmont.

- Conférence avec Pascale Moulier, à 20 h 30 à Ceignac.

Cantoin.

- Feu de la St-Jean ; repas, au Puech de Fourques.

Espalion.

- Ouverture du musée du Rouergue de 14 h à 18 h place Frontin (anciennes prisons).

Flavin.

- Fête de la musique ; animations diverses, à 19 h 30.

Fouillade (La).

- Festival « Paille à Son » ; bal trad avec le groupe Tradalam, à 19 h à Arcanhac.

Golinhac.

- Feu de la St-Jean ; 20h30, animation avec les groupes « Folkendrad » et « Les mal-barrés ».

Graissac.

- Concert de rue avec le groupe « La Beluga », à 20 h 30.

Gramond.

- Feu de la St-Jean, à 20 h au lavoir de Gramond.

Laissac.

- Fête de la musique ; animation avec la banda « les Souvenirs de Nestor », à 20 h.

Lassouts.

- Feu de la St-Jean, à 20 h.

Monastère (Le).

- Jumping national, à Combelles.

Onet-le-Château.

- Concert avec le duo The Djaboss suivi du groupe Bekar, à 18 h 30 sur la place des Artistes.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rieupeyroux.

- Fête de la St-Jean ; 16h, randonnée ; 19h30, repas de producteurs ; 21h, concert suivi d’une soirée folklorique avec les « Baladins du Ségala », au site de Modulance.

Rodez.

- Brocante estivale de 8 h à 17 h.

- Festival Existe – rencontre entre deux disciplines : le cirque et la musique, à 19 h à l’ancien camping de Layoule.

- Soirée théâtrale avec les élèves adultes du Conservatoire de l’Aveyron – Présentation du spectacle « Jouer avec le feu », à 20 h 30 à l’auditorium du Conservatoire.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Fête des 10 ans du foyer de vie Le Colombier ; 15h30, animation musicale avec le groupe « Jazz Band trad » ; 16h, zumba ; 18h30, apéro concert avec le groupe « KBKISS ».

Saint-Jean-Delnous.

- Fête ; marché de pays animé par le duo « B & X »,

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Fête de la musique à La Roque Valzergues, apéro concert avec le groupe Lol,

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Feu de la St-Jean, à 20 h à Orlhaguet.

Salles-Curan.

- Fête à Bouloc ; 20h, tournoi de quilles avec apéritif et grillades.

Villefranche-de-Rouergue.

- Fête de la St-Jean ; scène ouverte avec les groupes les Swid’J et BRG Music ; concert avec « Duo à deux » « Sors tes couverts », à 18 h sur la place Notre-Dame.



Demain



Baraqueville.

- Randonnées « marche nordique et plantes sauvages », au bord du lac du Val de Lenne.

Belcastel.

- Feu de la St-Jean ; apéro concert avec « Les Festayres », à 20 h.

Bozouls.

- Atelier Boz’Arts – Peintures et créations de 14 h à 18 h 30 à l’espace Denys-Puech.

Calmont.

- Fête de la St-Jean, animation musicale avec LOL, à 19 h 30.

Canet-de-Salars.

- Fête de la St-Jean ; repas animé par Benjamin Malric, à 20 h 30.

Cantoin.

- Fête de la musique ; concert avec « Les Duganels ».

Conques.

- Feu de la St-Jean, à 19 h au village de Saint-Marcel.

Coubisou.

- Concert avec le groupe « Maxxximus », à 19 h à la Citerne.

- Feu de la St-Jean, à 20 h au lieu dit Le Mas.

- Feu de la St-Jean, à 20 h 30 au Monastère-Cabrespine.

Decazeville.

- Journée du sporting-club ; 14h, concours de pétanque ; 19h30, apéro concert, repas,

- Première édition de « BD Livres », de 10 h à 17 h dans la galerie marchande de Super U.

Espalion.

- Concert avec la chorale du collège Louis-Denayrouze, à 16 h à l’église Saint-Jean Baptiste.

- Feu de la St-Jean, au parking de la Boralde.

Flagnac.

- Ouverture du château de Pagax, de 10 h à 18 h.

- Soirée au château de Pagax ; 20h30, pique-nique ; 21h30, randonnée nocturne aux flambeaux ; 23h30, feu de la St-Jean.

Florentin-la-Capelle.

- Feu de la St-Jean ; repas grillades, à 20 h au terrain de quilles.

Fouillade (La).

- Festival « Paille à Son » ; 16h30, contes et ateliers occitan ; 19h, concert avec le duo Caminarem ; 21h, concert électro folk avec Guilhem Desq ; 22h45, trio Djé Baleti, à Arcanhac.

Lacroix-Barrez.

- Fête ; 14h30, concours de pétanque ; 19h, apéro concert avec « Gus Bacchus Group » ; 20h, repas ; 22h, bal disco.

Laguiole.

- Fête de la Montagne – feu de la St-Jean ; bal disco, à la station de ski du Bouyssou.

Lanuéjouls.

- Concert de la Nuit des Eglises, à 21 h à l’église.

Lunac.

- Journée des associations ; 14h, initiation basket, pétanque ; 15h, ball trap ; jeux divers ; 20h, repas animé par la chanteuse Estelle Cantaloube et le groupe Léandre,

Monastère (Le).

- Jumping national, à Combelles.

Montrozier.

- Exposition de photos sur le thème « Gourmandise »,

Nayrac (Le).

- Feu de la St-Jean ; apéro grillades, à 20 h 30.

Noailhac.

- Fête de la St-Jean ; repas champêtre animé par Ambiance, à 20 h 30.

Olemps.

- Fête du foot ; 9h, déjeuner ; animations diverses ; 12h, repas, au stade.

Onet-le-Château.

- Fête ; 19h, repas ; 21h30, concert avec Amel Bent ; feu d’artifice ; animation avec DJ Florum, sur le parvis de l’Athyrium.

Pont-de-Salars.

- Fête à Camboulas ; 18h30, apéro concert ; 20h, concert avec les groupes « les Queens majorettes on the beach » et « Ze Kouàkenstock ».

Rignac.

- Spectacle de danse de l’association Récréa’Rignac, à 20 h 45 à l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Exposition de motos et voitures anciennes au Haras.

- Festival Existe – Rencontre entre deux disciplines : le cirque et la musique à 10 h à l’ancien camping de Layoule.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale.

Saint-Côme-d’Olt.

- Spectacle de danse, folklore argentin, à 20 h à la salle des fêtes.

Saint-Jean-Delnous.

- Fête ; concours de pétanque en triplette ; bodéga truffade/saucisse animé par le groupe Capsules suivi du DJ Jim’X.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Fête à la Roque Valzergues ; 20h30, repas champêtre animé par Olivier Teyssèdre.

Salles-Curan.

- Fête à Bouloc ; 15h, concours de pétanque ; 20h, apéro avec le chanteur « Ricoune » ; repas suivi du bal avec Media Laser.

Salles-la-Source.

- Journée du patrimoine de pays et des moulins ; animations diverses de 14 h à 18 h au Musée des arts et métiers traditionnels.

Valady.

- Feu de la St-Jean ; soirée animée par Laurent-R, à 21 h.

Villecomtal.

- Café littéraire « lectures pour les vacances et la plage », à 18 h à la Fabrique du Rougier.

Villefranche-de-Rouergue.

- Fête de la St-Jean ; animations diverses ; 22h, parade nocturne.



Dimanche



Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h et marché d’été sur la place François-Mitterrand.

Bozouls.

- Atelier Boz’Arts – Peintures et créations, du samedi 24 au dimanche 25 de 14 h à 18 h 30 à l’espace Denys-Puech.

Comps-la-Grand-Ville.

- Fête de la Saint-Sauveur ; 12h30, repas suivi d’un concert avec le groupe « Gospel Song ».

Conques.

- Concert avec la chorale « En Sol Mineur », à 15 h 15 à l’abbatiale Sainte-Foy.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

- Fête de la St-Jean à Ampiac ; 11h, chansons avec le duo « Couleur Café » ; 12h, repas.

Durenque.

- Vide-greniers, de 7 h à 19 h. Sous le marché couvert.

Entraygues-sur-Truyère.

- Concert clavecin, flûte et chant, à 15 h 30 à la chapelle Notre-Dame du Pontet.

- Quine d’été, à 14 h à la salle multiculturelle.

Flagnac.

- Ouverture du château de Pagax de 10 h à 18 h.

Huparlac.

- Déjeuner aux tripous, à 8 h à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; marché des producteurs ; vide-greniers ; 12h, apéro concert et repas ; 14h, tournoi de city foot ; 19h, apéro concert, 22h30, feu d’artifice.

Laguiole.

- Fête de la Montagne ; activités sportives et de pleine nature ; sports olympiques ; activités culturelles ; marché de pays, à la station du Bouyssou.

Laissac.

- Vide-greniers au Foirail.

Monastère (Le).

- Jumping national, à Combelles.

Montrozier.

- Journée du patrimoine de pays et des moulins ; animations diverses, à 14 h à l’Espace archéologique départemental.

Nayrac (Le).

- Tracto’Folies ; déjeuner tripous/tête de veau ; vide-greniers ; exposition de tracteurs anciens.

Noailhac.

- Fête de la St-Jean ; 8h, déjeuner tête de veau/tripous ; 8h30, randonnée ; 16h, concert avec la chorale « Cœur d’Olt » ; 18h30, animation musicale.

Onet-le-Château.

- Fête ; 8h, déjeuner salé ou sucré vide-greniers ; fête foraine.

Pont-de-Salars.

- Fête à Camboulas ; de 8h à 14h, repas champêtre ; animations diverses.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rodez.

- Exposition de motos et voitures anciennes au Haras.

- Festival Existe – Rencontre entre deux disciplines : le cirque et la musique à 10 h à l’ancien camping de Layoule.

- « Le dimanche au kiosque » – Spectacle avec le groupe folklorique » l’Escloupeto », à 17 h au kiosque à musique au jardin public.

- Vide-greniers, de 8 h à 17 h à la salle des fêtes.

- Vide-greniers et marché aux fleurs de l’école Jeanne-d’Arc.

Saint-Amans-des-Cots.

- Fête de la musique ; animations diverses, à 17 h 30.

Saint-Jean-Delnous.

- Fête ; déjeuner aux tripous ; pétanque en doublette ; repas animé par « LaCaRRiole »,

Saint-Laurent-d’Olt.

- Quine des Amis de la Maison de retraite, à 14 h salle polyvalente.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Fête à La Roque Valzergues ; 8h, déjeuner aux tripous.

Salles-Curan.

- Fête à Bouloc ; 8h, déjeuner aux tripous ; 15h, concours de pétanque ; 20h, soirée animée par « Ludo Gipsy ».

Salles-la-Source.

- Journée du patrimoine de pays et des moulins ; animations diverses de 14 h à 18 h au Musée des arts et métiers traditionnels.

Salvetat-Peyralès (La).

- Kermesse de l’école publique ; déjeuner tripous/poitrine farcie, de 8 h à 14 h à la salle des fêtes.

Selve (La).

- Fête à Bégon ; 8h, rando ; 12h, repas au cabrit ; 15h, concert avec la chorale « Comps se la chante » ; bal avec Véronique Pomiès.

Sénergues.

- 15h, visite commentée de village de Montarnal ; 17h, concert avec Jean-Sylvain Savignoni et François Vidamant.

- Concert de fin d’année de l’école de musique Conques-Marcillac, à 10 h.

Sévérac-l’Église.

- 1ère édition de course de caisses à savon.

Villecomtal.

- Conférence sur les minéraux, à 16 h et à 17 h dans l’espace des Enfarinés, place Jean-XXIII.

Villefranche-de-Rouergue.

- Fête de la St-Jean ; animations diverses ; 15h, corso fleuri.

Villeneuve.

- Concert avec Renaud Robert, à 11 h à la librairie L’Espace Vers.