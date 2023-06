Une expérimentation a été menées durant 2 ans autour de Naucelle. Ce 27 juin à Naucelle, l'on saura si l'histoire continue.

A l’initiative de la MSA et en collaboration avec le centre social et Culturel du Pays Ségali et le département de recherche de l’université Jean-Jaurès à Toulouse, un projet expérimental d’accompagnement au bien-être de la personne âgée à domicile a été mené sur le territoire Pays ségali de l'Aveyron de janvier 2021 au printemps 2023.

Cette expérimentation avait pour objectif d’accompagner le bien-être de la personne âgée, prendre soin d’elle au-delà de toutes les prises en charge médicales et/ou matérielles en s’ouvrant à une nouvelle approche : l’intervention de clown à domicile.

Ces interventions ont été menées par la compagnie du Bout du nez, originaire du Tarn-et-Garonne, qui promeut l’accompagnement par des clowns des personnes fragilisées et qui s’appuie sur une expérience de plus de 10 ans d’interventions en Ephad.

Ce projet expérimental sur notre territoire a pu voir le jour grâce à un travail partenarial important avec les ADMR, Ssiad, assistantes sociales APA et coordinatrice PIS. Les habitants du Pays Ségali sont conviés, à un temps de restitution de cette expérimentation le mardi 27 juin de 14 h à 16 h 30 à la salle des fêtes de Naucelle. Cette après-midi permettra de présenter le projet, de partager des témoignages de bénéficiaires et d’intervenants. Et l'on saura si cette action sera ou non pérénisée sur le territoire. Christophe Pacific, docteur en philosophie, seraprésent pour clôturer cette restitution.

Tout le monde est invité rejoindre les acteurs pour découvrir ce projet, une aventure humaine au service de nos aînés.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le centre social et culturel du Pays Ségali au 05 65 72 29 19 – accueil@cscps.fr