Art : Pauline Roy expose ses créations au Grand Palais à Paris

Bis répétita pour Pauline Roy qui figure à nouveau parmi les exposants de la région Occitanie retenus à la 6e biennale internationale des métiers d’art et création du 7 au 11 juin au Grand Palais à Paris.

Parmi quelque 350 créateurs du monde entier (ébénistes, verriers, céramistes, créateurs textiles, peintres en décor, joailliers, etc.) Pauline Roy, installée désormais à Bozouls, dévoilera ses dernières pièces uniques de verres gravés. "C’est la première fois que je présentais mon travail, cinq pièces durant cinq jours. On rencontre énormément de gens, ça vous lance tout de suite, on entre dans le concret", racontait-elle, à l’issue de sa première expérience l’an dernier au Grand Palais. Suite de l’aventure donc cette semaine. Cette artisane graveuse conceptrice d’objets décoratifs et de mobiliers en verre, réalise ses pièces dans l’atelier Ver’art à Rodez. Elle sera accompagnée de dix autres créateurs de la région Occitanie.