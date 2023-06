Économie : le logement du futur présenté sur le causse Comtal

Alain Legout, propriétaire de l'hôtel du Causse Comtal, a présenté ce lundi 5 juin, le logement entièrement autonome conçu par sa société "Biomespace" devant un parterre d'élus et d'entrepreneurs visiblement séduits.

"On a la solution !", a lancé Alain Legout, propriétaire de l'hôtel Causse Comtal après avoir effectué un état des lieux de la problématique du logement en lien avec la réglementation (loi Résilience et climat avec zéro artificialisation des sols à horizon 2050), la crise énergétique à laquelle s'ajoute la sécheresse. De ce constat, l'homme d'affaires a présenté via sa société Biomespace, un prototype correspondant à un logement T3. Un logement entièrement autonome en électricité avec panneaux solaires photovoltaïques, sans raccordement, toilettes à déshydratation, pas de fondation, pas de béton, pour de l'individuel ou collectif... "Je propose que l'Aveyron soit le département pilote", a poursuivi Alain Legout. Ce à quoi Arnaud Viala, président du Département, a répondu que "cela pourrait être la réponse aux difficultés d'accueil et met à disposition ses services d'Aveyron Ingéniérie pour les aspects juridiques et réglementaires." Même son de cloche auprès des parlementaires, Stéphane Mazars, qui cite en exemple " les 300-500 personnes qui viendront travailler pour EDF à Montézic pendant 4-5 ans, cela peut être la solution pour les loger." Des élus conquis, des entrepreneurs aussi, à l'image de Jean-Paul Barriac, séduit par "l'innovation" du concept. Reste à connaître le prix. En attendant, Alain Legout, montre l'exemple avec l'implantation d'une résidence de tourisme à proximité de son hôtel pour accueillir une quarantaine de logements autonome à horizon 2025.