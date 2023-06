Espalion. Les enfants de l’école sensibilisés à la sécurité routière

Il n’échappera à personne toute l’importance pour les enfants de circuler à vélo en toute sécurité.

Chaque année, les bénévoles Prévention MAIF interviennent dans les établissements qui en font la demande, comme ce fut le cas, ce jeudi, à l’école publique de Saint-Côme-d’Olt.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes (CM) aux règles de sécurité et de circulation à vélo et ainsi leur permettre de rouler sans risques en autonomie et pourquoi pas pour certains, aller l’an prochain au collège avec leur propre moyen de locomotion.

Après le briefing de la maîtresse, les élèves ont, à tour de rôle, participé à trois ateliers. Pour cette opération, les trois bénévoles de Prévention MAIF ont été secondés par des parents, et une partie de l’équipe pédagogique de l’école pour en particulier sécuriser et encadrer les élèves sur un circuit réel sur route créé pour la circonstance à travers le village pour une mise en œuvre dans les conditions réelles de circulation. Sur différents lieux du circuit, ont alterné des groupes évaluateurs d’élèves et un adulte, pour noter individuellement sur une grille le comportement et le respect des consignes lors de chaque passage des cyclistes. Sur le parking de la salle des fêtes, des épreuves de maîtrise du vélo sous forme de gymkhana, slalom, tremplin bascule, freinage, ou encore lâcher de guidon d’une main étaient au programme.

Il est à noter que cette opération particulièrement instructive et appréciée par tous s’est déroulée dans d’excellentes conditions tant pour la préparation au préalable à l’école qu’en mairie que pour sa mise en œuvre grâce à l’implication forte des parents et de l’équipe éducative.

Avec la complicité de l’association des parents d’élèves, un goûter avec fouace et boissons a été offert à tous.