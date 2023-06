Occitanie : "Des moyens supplémentaires inédits pour cette rentrée scolaire", assure la rectrice Sophie Béjean

La rectrice de la région Occitanie annonce des hausses d'effectifs d'enseignants et plus de leviers par le biais des contractuels et du nouveau "pacte enseignant". Une réflexion va aussi s'engager autour du 3e trimestre amputé en terminale par la réforme du bac.

Enfin une année scolaire normale, sans contrainte sanitaire. Quel bilan en tirez-vous ?

Se sentir sorti de la crise Covid, cela a été rassurant et a apporté de la sérénité aux équipes. Cela a été une année de respiration même s'il y a eu d'autres sujets et des ambitions que nous portons à tous les niveaux de l'enseignement.

Notre système est un système en mouvement que nous essayons d'améliorer au fil du temps sur les ambitions de la réussite, de la promotion sociale plus importante. C'est essentiel dans notre académie où les indicateurs sociaux font que nos élèves sont, en proportion, dans des familles plus défavorisées.

Première année aussi d'application totale de la réforme du bac avec des répercussions sur les cours du 3e trimestre...

C'est la première année où nous pouvons la mettre en place intégralement avec les épreuves de spécialités au mois de mars car les notes de ces épreuves sont prises en compte dans le dossier de candidature dans l'enseignement supérieur, ce qui est capital.

Il y a, c'est vrai, un questionnement sur l'organisation du 3e trimestre. Le ministre a déjà annoncé qu'il ferait des annonces à la rentrée le temps d'opérer des concertations. Le comité de suivi du baccalauréat se réunit d'ailleurs fin juin.

Parcoursup s'améliore-t-elle d'année en année ?

D'abord, il faut rappeler que Parcoursup nous a fait sortir du tirage au sort qui était le système le plus injuste. C'est une plateforme qui ne joue le rôle que du messager en transmettant la candidature aux responsables des formations. Il faut qu'elle ait plus ergonomique, de lisibilité, qu'elle contienne toutes les formations et les informations les concernant.

Pour ça, elle a été améliorée et son calendrier resserré. Des enquêtes de satisfaction auprès d'usagers ont été mises en place. Il y a tout un accompagnement humain autour. Le taux de satisfaction est très bon pour les élèves de la voie générale et technologique.

Un peu moins dans la voie professionnelle où certaines formations ne sont pas adaptées à leur parcours. Je rappelle que les candidats qui n'auraient pas trouvé de formation peuvent saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur du rectorat. L'année dernière, 100 % de ces candidats ont eu une proposition.

Vous devez mettre en place un plan mixité sociale. En quoi va-t-il consister ?

Je vais installer un comité de pilotage pour la mixité sociale dans les établissements qui est un sujet majeur. Des études ont démontré que c'était profitable à tous les élèves. L'objectif, c'est de réduire les écarts observés à travers les indices de position sociale (IPS) reflétant à la fois les difficultés sociales de l'élève mais aussi des éléments liés à l'environnement de l'établissement. Nous voulons utiliser plusieurs leviers.

D'abord, mettre en place des parcours d'excellence, sections internationales, sportives, classes théâtre ou musique, qui vont retenir des familles qui feraient le choix d'éviter ces établissements. Nous pouvons ensuite jouer sur la sectorisation, ce qui définit les écoles d rattachement au collège.

C'est difficile car dans notre académie, nous avons très peu de collèges favorisés. ça veut dire que l'école ne peut pas résoudre la ségrégation urbaine et des quartiers. Le dernier levier est le lien avec le privé où les IPS sont plus favorables. Cela doit se faire par le dialogue avec les directeurs diocésains que je rencontrerai à la rentrée.

Le ministre veut faire de la lutte contre le harcèlement scolaire la grande cause la rentrée. Quelles nouvelles mesures concrètement ?

Il a fait des annonces claires pour renforcer les moyens des plateformes d'écoute, 3020 et 3018. Il y aura aussi une mobilisation intergouvernementale pour pouvoir agir au niveau des réseaux sociaux. Nous allons généraliser le programme pHARe de prévention à 100 % des collèges (90 % actuellement, NDLR) et des écoles (70 %) et l'étendre aux lycées.

Il dispose d'équipes ressources d'au moins 5 adultes dans l'établissement, qui sont formés pour mettre en place un protocole, écouter la victime et les auteurs de façon partagée. Cela permet souvent d'éteindre des situations avant qu'elles ne se développent. Enfin, il y aura procédure disciplinaire et signalement au procureur de la République pour les cas préoccupants.

La procédure disciplinaire n'était pas déjà obligatoire pour le chef d'établissement ?

C'était déjà la procédure normale mais le rendre obligatoire peut éviter un manquement. Dans le premier degré, un élève harceleur peut aussi désormais se voir imposer un changement d'établissement.

Dans l'affaire du petit Farès, à Carcassonne, la justice n'a pas donné suite. Cela veut dire que le harcèlement n'était pas caractérisé ?

La procureure s'est exprimée auprès de la famille et a expliqué qu'il y avait eu une enquête approfondie avec une quarantaine d'auditions. À l'issue, elle n'avait pas assez d'éléments pour donner suite à la plainte pour harcèlement. En revanche, il y a bien eu un acte de violence envers le petit Farès pour lequel il y a une suite donnée.

Comment se présentent les effectifs d'enseignants pour la rentrée ?

Dans le premier degré, nous avons fait le plein au concours et nous venons d'obtenir l'autorisation de recruter sur la liste complémentaire. Nous avons aussi l'autorisation de recruter des contractuels ce qui permet de leur proposer des parcours de formation aux néocontractuels, qui auront des contrats de 14 ou 15 mois avec parcours de formation intégrés cet été.

La majorité de nos contractuels sont déjà enseignants. On passe de 1,5 à 2 % des effectifs dans le premier degré et de 7 % à 7,5 % dans le second degré. Globalement, nous bénéficierons de 17 emplois de professeurs supplémentaires dans le premier degré et 90 en plus équivalents temps plein dans le second degré.

Comment va se mettre en place le "Pacte enseignant", critiqué par les professeurs ?

Ce sont des moyens importants : 2 milliards pour la rémunération socle, 1 milliard pour le pacte. Cette proposition a fait l'objet d'une concertation large et les propositions des syndicats ont été prises en compte : les professeurs des écoles et des lycées auront le même niveau d'indemnités, l'échelle de progression dans la carrière est améliorée avec l'accès à la hors classe et la classe exceptionnelle, l'ancienneté mieux prise en compte.

Pour le pacte, il s'agit de la prise en compte de missions déjà assumées pour l'école inclusive ou l'innovation pédagogique et aussi le remplacement de courte durée. Ces heures supplémentaires seront mieux rémunérées puisqu'un professeur aura 69 euros par heure supplémentaire s'il s'engage à faire 18 heures dans l'année. Mais la souplesse est conservée avec les heures supplémentaires individuelles. On n'avait jamais vu autant de moyens arriver pour une rentrée scolaire.

Autre nouveauté, l'heure de renfort en 6e...

La nouvelle classe de 6e est un enjeu important. Nous avons mis beaucoup de moyens sur le premier degré, il fallait le faire avec notamment les dédoublements de classe, le plan français et le plan maths.

Il faut aussi accompagner les élèves de 6e avec plus de travail en petits groupes, du renfort en mathématiques et en français, devoir fait généralisé pour tous. Ce renforcement peut être assuré par des professeurs des écoles pour assurer un lien. On a déjà beaucoup de volontaires pour le faire.

Qu'est-ce qui va changer dans programmes ?

Les mathématiques en première vont être obligatoires dans le tronc commun, c'était annoncé. Il y a un programme d'enseignement technologique au collège qui est en cours de refonte. Il va être concentré sur l'année de 5e, 4e et 3e. Une partie du programme est rebasculée sur d'autres matières comme les sciences ou la SVT. Ce sera pour une application à la rentrée 2024.

Un mot sur le lancement de la réforme des lycées professionnels ?

Je tiens d'abord à préciser que les périodes de formation en milieu professionnel des élèves seront désormais indemnisées par l'Etat (50 à 100 € par semaine selon le niveau de classe).

Pour le lien avec les entreprises, nous allons créer un "bureau entreprise" dans chaque lycée pro qui sera le point d'entrée pour toutes les entreprises pour accompagner les stages notamment. On ne laisse surtout pas l'enjeu de la formation et des savoirs généraux de côté puisque le pacte enseignant pour la voie pro va permettre de faire plus d'ateliers et de travaux en groupes.

Les repas et les charges en cités U vont-ils réellement augmenter pour les étudiants ?

Pour les repas, c'est faux. Le ticket reste bien à 3,30 €. Le repas à 1 € est maintenu pour les boursiers et précaires. On va développer des conventions des Crous dans les villes universitaires d'équilibre avec d'autres restaurants, de lycées ou CHU par exemple...

Concernant les charges, il s'agit des charges locatives des cités U qui représentent 1 à 3 € pas mois. Des sommes réduites et en deçà de la hausse du coût de l'énergie qui est prise en charge par l'Etat. Les loyers eux-mêmes restent fixes depuis plusieurs années.

Où en êtes-vous du nombre de projets innovants financés dans le cadre du CNR de l'Education ?

Rappelons que ce projet bénéficie d'un fonds d'innovation de 500 millions d'€ sur 5 ans. L'académie de Montpellier a eu environ 2 millions d'€ pour 2022 ce qui a permis de financer 86 projets validés, dont 53 écoles, 33 collèges et lycées. C'est très encourageant et ça va se poursuivre. Cela peut être un aménagement de salle, de cours, un projet sur les compétences psychosociales, etc...