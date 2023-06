Rodez : un jour béni pour la "nouvelle" école Saint-Paul

Une matinée hautement symbolique était organisée ce samedi 3 juin à l'école Saint-Paul de Rodez, qui affiche désormais un visage séduisant.

Avec 2.6 millions d'euros et plus d'un an de travaux, c'est une véritable transformation qui a été opérée à l'école Saint-Paul de Rodez. Situé avenue Victor-Hugo, cet établissement privé catholique connaissait depuis plusieurs années des difficultés, avec des locaux jugés hors du temps. "Les valeurs et l'ambiance qui règnent autour de notre école en ont fait la renommée, mais la vétusté de nos locaux en était un handicap", résume Raphaël Terris, actuel directeur de ce lieu accueillant 200 élèves de la maternelle au primaire.

Ainsi, un préau a été construit, tout comme un self, sans oublier un réaménagement des salles de classe, la mise en place d'ascenseurs pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que des travaux de rénovation et de remise aux normes. "Ce sont des espaces désormais agréables et lumineux, se réjouit le directeur. Le but n'est pas d'agrandir notre école, mais de proposer de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants."

"Bénir, c'est avant tout dire du bien"

Pour fêter ce moment, une journée de célébration était organisée ce samedi 3 juin. Les parents d'élèves présents ont pu se familiariser avec ce nouvel écrin, que les enfants connaissent déjà, puisqu'ils y ont emménagé au début de cette année scolaire. L'histoire de l'établissement, ainsi que l'avancée des travaux a d'ailleurs été retracée au travers d'une exposition intitulée L'odyssée de notre école, réalisée par les professeurs et les élèves.

Mais une chose manquait avant de pouvoir s'assurer de la bonne santé des lieux, la bénédiction de l'évêque. C'est désormais chose faite. "Bénir, c'est avant tout dire du bien. De l'école mais également des gens qui la font vivre. Cet établissement a du prix à nos yeux et je suis certain que ces efforts vont motiver les élèves à bien travailler", relate l'évêque de Rodez et de Vabres, Mgr Luc Meyer.

Une parole accompagnée de celle des élus, que le soit le maire Christian Teyssèdre louant "la qualité de l'enseignement proposé ici", de la vice-présidente du Département Emilie Saules-Le Bars félicitant "la réalisation de ce projet", et du député Stéphane Mazars se réjouissant d'avoir "une belle école sur la plus belle avenue de l'Aveyron". L'enseignement proposé en ces lieux peut maintenant perdurer.